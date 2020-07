20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Es lebe der Tod, Krimi

Möbelmarkt-Betreiber Johnny de Groot ist auf dem Höhepunkt - beruflich wie sexuell. Doch da spürt er ein Stechen in der Brust und sackt leblos unter der Prostituierten Zora (Almila Bagriacik) zusammen. Die gerät in Panik und tätigt den Alarmknopf, der sich neben ihrem Bett befindet. Die Zuhälter Angelo (Frederick Lau) und Claude (Murathan Muslu) eilen herbei und sind stinksauer. Denn: Der Knopf ist da, weil er gesetzlich vorgeschrieben ist, aber gedrückt wird er nicht - das ruft die Polizei auf den Plan. Die Zuhälter stopfen Johnny in seine Klamotten und bugsieren ihn die Treppe herunter. Doch bevor sie mit der Leiche durch die Tür kommen, betritt der Kriminaldauerdienst das Bordell.

20:15 Uhr, ProSieben, Die! Herz! Schlag! Show!, Show

Von Ruhepuls bis Herzrasen. Moderator Steven Gätjen stellt je zwei Promi-Teams vor eine besondere Hürde: die Kontrolle ihres Herz! Schlags! Mit dabei: Ruth Moschner, Simon Gosejohann, Bürger Lars Dietrich, Verona Pooth, Thorsten Legat, Jasmin Wagner, Ralf Moeller, Jochen Schropp, Panagiota Petridou, Lilly Becker, Nico Santos, Larissa Marolt, Mario Basler, Joey Heindle, Frank Rosin, Gil Ofarim, Wigald Boning und Stefan Mross.

20:15 Uhr, Das Erste, Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon, Dramödie

Der bayerische Gärtner "Schorsch" Kempter (Elmar Wepper) hat nur noch Pech. Die Ehe mit Gattin Monika (Monika Baumgartner) ist zur Zweckgemeinschaft verkommen und der Familienbetrieb steht vor dem Ruin. Dem dreisten Golfplatz-Bauherrn (Bernd Stegemann) ist das von Schorsch angelegte Grün nämlich nicht grün genug. Als auch noch sein geliebtes Oldtimer-Flugzeug gepfändet werden soll, steigt Schorsch einfach ein und fliegt auf und davon. Wenn schon alles egal ist, möchte sich der 60-jährige Aussteiger wenigstens einen Jugendtraum erfüllen: das sagenumwobene Nordkap als Pilot sehen!

20:15 Uhr, Sat.1, Love Is In The Air, Romantikdrama

Die Freundinnen Charlotte (Jasmin Gerat) und Feli (Jasmin Schwiers) lieben ihren Job als Stewardessen. Der Jet-Set und die lockeren Affären mit attraktiven Passagieren sind genau ihr Ding, an Mr. Right glauben sie ohnehin nicht mehr. Doch dann geht Charlotte eine Liaison mit Fluggast Klaus (Oliver Mommsen) ein, und Feli wird schwanger - Vater unbekannt. Es kommt der Moment, in dem sich Charlotte entscheiden muss: Zieht sie mit Feli das Kind groß, oder gibt sie der Liebe eine Chance?

20:15 Uhr, ONE, Fremder Feind, Drama

Arnold (Ulrich Matthes) und seine Frau Karen (Barbara Auer) sind schockiert, als ihr gemeinsamer Sohn Chris (Samuel Schneider) ihnen mitteilt, dass er sich für einen Auslandseinsatz verpflichtet hat. Der Dienst des Sohnes im Kriegsgebiet ist der Beginn einer zermürbenden Zeit für Arnold und Karen. Und in der Tat ereilt die Eltern eines Tages die ebenso gefürchtete Nachricht, dass ihr Sohn gefallen ist. Karen zerbricht an dem Tod von Chris. Arnold will alles hinter sich lassen und zieht sich auf eine einsame Berghütte zurück. Doch kaum in den Bergen angekommen, wird er mit einem unbekannten Feind konfrontiert.