20:15 Uhr, Das Erste, Die Verlegerin, Medienpolitdrama

Washington, 1971. Katharine "Kay" Graham (Meryl Streep) steht als Verlegerin der traditionsreichen Washington Post vor einer Herausforderung: Durch den Börsengang will sie das stagnierende Unternehmen profitabel machen. Die Redaktion leitet Ben Bradlee (Tom Hanks), der sich mit der übermächtigen New York Times messen möchte. Als dort eine Skandalgeschichte über die wahren Hintergründe des Vietnamkriegs erscheint, setzt Ben seine Reporter sofort auf die unbekannte Quelle an, um selbst an die streng geheimen "Pentagon-Papers" heranzukommen.

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr - Das verschwundene Mädchen, Thriller

Im Prozess gegen den ukrainischen Waffenschieber Artem Lasarew (Ulrich Matthes) hat Staatsanwalt Mehringer (Herbert Knaup) schlechte Karten: Sein wichtigster Zeuge soll sterben. Um einem realen Anschlag zuvorzukommen, spielt Sarah (Lisa Maria Potthoff) für Mehringer eine Attentäterin. Der Zeuge, angebliches Opfer ihres "tödlichen" Angriffs, ist somit durch diesen spektakulären Fake in Sicherheit. Doch die Aktion bleibt nicht ohne Folgen.

20:15 Uhr, Sat.1, Abi '97 - gefühlt wie damals, Dramödie

Die Freunde Piet (Rick Kavanian), Jochen (Axel Stein), Lisa (Diana Amft), Maria (Jana Pallaske) und Christian (Tom Beck) haben vor 20 Jahren zusammen Abitur gemacht und sich danach aus den Augen verloren. Nun treffen sie sich im Klassenzimmer wieder, denn ihr Abi wurde ihnen wegen eines Formfehlers aberkannt. Ab jetzt heißt es nicht nur pauken, sondern auch in Erinnerungen schwelgen - und wichtige Entscheidungen fürs weitere Leben treffen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die! Herz! Schlag! Show!, Show

Von Ruhepuls bis Herzrasen. Moderator Steven Gätjen stellt je zwei Promi-Teams vor eine besondere Hürde: die Kontrolle ihres Herz! Schlags! Mit dabei: Ruth Moschner, Simon Gosejohann, Bürger Lars Dietrich, Verona Pooth, Thorsten Legat, Ben, Jasmin Wagner, Ralf Moeller, Jochen Schropp, Panagiota Petridou, Paul Janke, Lilly Becker, Nico Santos, Larissa Marolt, Mario Basler, Joey Heindle, Özcan Cosar, Lisa Feller, Frank Rosin, Gil Ofarim, Wigald Boning, Martin Klempnow, Stefan Mross.

20:15 Uhr, ONE, Weil du mir gehörst, Drama

Ein gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia (Julia Koschitz) und Tom (Felix Klare) erneut vor Gericht. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter soll auf Julias Antrag hin neu entschieden werden. Bei der Befragung gerät die achtjährige Anni (Lisa Marie Trense) in Panik - sie möchte lieber tot sein, als mit ihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieser vehementen Ablehnung geführt?