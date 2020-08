TV-Tipps am Montag

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) muss Kommissarin Winter den Tod einer Prostituierten aufklären. Das Erste zeigt "Die verrückte Welt der Hörnchen". In "Snitch - ein riskanter Deal" (kabel eins) wird Dwayne Johnson zum Spitzel.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Das Geheimnis der Schwestern, Krimi

In einem Naturschutzgebiet wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Niemand scheint sie zu vermissen, doch ein anonymer Anruf aus der Nacht zuvor deutet auf ein Verbrechen hin. Jana (Natalia Wörner) und Hamm (Ralph Herforth) finden heraus, dass es sich bei der Toten um Daria handelt, ein junges Mädchen aus der Ukraine, das von ihrem Freund vermutlich zur Prostitution gezwungen wurde. Doch der polizeibekannte Maik Leinemann (Timo Jacobs) gibt nur zu, sie an diesem Abend zu einem Kunden zu einer großen Party gebracht zu haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Die verrückte Welt der Hörnchen, Doku

Manche Hörnchen können fliegen, viele leben am Boden oder in Bäumen und einige bevorzugen die Kälte oder die Hitze. Ob Jung oder Alt: Es gibt kaum einen Menschen, der sich dem Charme eines drollig dreinschauenden Hörnchens mit vollen Backen entziehen kann. Die Vielfalt im Reich der Hörnchen ist faszinierend und beeindruckend zugleich.

20:15 Uhr, kabel eins, Snitch - ein riskanter Deal, Actiondrama

Johns (Dwayne Johnson) Sohn wird wegen Drogenbesitzes festgenommen und soll ins Gefängnis. Da John ihn vor dem Leben hinter Gittern bewahren will, geht er einen gefährlichen Deal mit der DEA, der Drogenvollzugsbehörde, ein: Für die Freiheit des Sohnes wird er im Gegenzug in ein Drogenkartell eingeschleust und soll Informationen über den Boss beschaffen.

20:15 Uhr, Tele 5, Ende, Endzeitdrama

Zwanzig Jahre haben die Freunde sich nicht mehr gesehen. Auch die Gründe dafür liegen in der Vergangenheit. Jetzt lädt Sara (Carmen Ruiz) die alte Bande ein, zusammen ein Wochenende in den Bergen zu verbringen. Das Zusammentreffen, von Anfang an nicht leichtfüßig, wird zum Endzeitdrama. Rafa (Antonio Garrido) ist plötzlich nicht mehr da, immer mehr Menschen verschwinden.

22:15 Uhr, ZDF, Im Auge des Hurrikans, Actionthriller

Während eines gewaltigen Hurrikans überfällt eine professionelle Verbrecherbande um Connor Perkins (Ralph Ineson) in der Kleinstadt Gulfport eine Einrichtung des US-Finanzministeriums. Allerdings werden die Pläne der Verbrecher von der Bundesbeamtin Casey (Maggie Grace) und den Brüdern Will (Toby Kebbell) und Breeze (Ryan Kwanten) durchkreuzt, die sich ebenfalls im Sturmgebiet befinden. Mutig stellen sich die drei den Geldräubern in den Weg, während überall der Hurrikan tobt.