TV-Tipps am Montag

In "Altes Land" (ZDF) muss Iris Berben eine schwere Entscheidung treffen. Die Doku "Expedition Arktis" (Das Erste) folgt dem Eisbrecher "Polarstern" auf dem Weg zum Nordpol. Bei "The Masked Singer" (ProSieben) steht das Halbfinale an.

20:15 Uhr, ZDF, Altes Land, Familiensaga

Raus aus einem Lebensentwurf, in dem sowieso nichts stimmt - mit diesem Vorsatz ist Anne (Svenja Liesau) zu Vera (Iris Berben) ins Alte Land gefahren. Von Veras schroffer Art lässt sie sich nicht beeindrucken. So wird der Hof erneut zu einem Zufluchtsort für eine junge Mutter mit ihrem Kind. Das malerische Alte Land zeigt sich dabei so facettenreich wie seine Bewohner selbst: Hinni (Peter Kurth) und Vera, die auf ihre gemeinsame und doch getrennte Vergangenheit zurückblicken, könnten noch einmal einen zarten Versuch wagen, zusammen nach vorne zu schauen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Auf den Höfen wird nicht nur gearbeitet und geflirtet - große Entscheidungen stehen an. Denise möchte einen ihrer beiden Männer nach Hause schicken und bekommt dafür Unterstützung von Inka. Bei Patrick am Bodensee schlagen die Wellen hoch: Seine Frauen wollen wissen, wer von ihnen darf bleiben, wer muss gehen? Während bei Thomas K. die Hofwoche endet, beginnt bei Thomas U. das Abenteuer in Unterfranken: Beim Dating trifft er auf Nicole und Gaby.

20:15 Uhr, Das Erste, Expedition Arktis, Doku

Es ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Im September 2019 macht sich der deutsche Eisbrecher "Polarstern" auf den Weg zum Nordpol. An Bord: die besten Wissenschaftler ihrer Generation. Ihre Aufgabe: Daten sammeln über den Ozean, das Eis, die Atmosphäre und das Leben. Die Mission: den Klimawandel verstehen. Der Dokumentarfilm liefert eine spektakuläre Nahaufnahme der Expedition. Er reist in eine Welt, aus der bislang kaum Daten existieren: die Arktis während der Polarnacht.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Heute fällt die letzte Maske vor der großen Final-Show. Das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, die Katze, das Nilpferd und das Skelett - welche fünf Kostüme singen im "The Masked Singer"-Finale? Und welche Stars stecken unter den Masken? Bülent Ceylan und Sonja Zietlow freuen sich im Halbfinale auf Unterstützung von Rea Garvey als Gast im Rateteam.

20:15 Uhr, kabel eins, True Lies - Wahre Lügen, Actionfilm

Helen (Jamie Lee Curtis) hält ihren Gatten für einen langweiligen Vertreter und betrügt ihn. Doch der Mann ist ein Geheimagent. Harry (Arnold Schwarzenegger) nutzt seinen Job, um sie zu überwachen. Während er eigentlich einer Terrorbande das Handwerk legen soll, geraten Job und Privatleben unheilvoll durcheinander. Denn weil Helen fremdgeht, hat er alle Hände voll damit zu tun, sie zu beschatten. Er möchte sie zurückgewinnen, doch plötzlich kommen ihm die Terroristen gefährlich nahe.