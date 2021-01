In "Waldgericht" (ZDF) wird ein Obstbauer auf bizarre Weise ermordet. Saskia Vester verschlägt es als "Kindermädchen" (Das Erste) nach Kanada. Später muss sich Chris Pratt im Remake "Die glorreichen Sieben" (ZDF) beweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Waldgericht (1) - Ein Schwarzwaldkrimi, Krimi

Auf einer Streuobstwiese wird die Leiche eines Obstbauern gefunden: kopfüber vergraben, drapiert wie eine Vogelscheuche. Die spektakuläre Inszenierung des Mordes lässt die Kommissarin Maris Bächle (Jessica Schwarz) und ihren Kollegen Konrad Diener (Max von Thun) ein persönliches Motiv vermuten. Hinter vorgehaltener Hand spekulieren die Freudenstädter über eine Beteiligung von Erdgeistern. Der Sage nach stürzen die sich beim Morgengrauen nach getaner Nachtarbeit kopfüber ins Erdreich.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Kindermädchen: Mission Kanada, Drama

Henni (Saskia Vester) kann es kaum fassen: Kanada ist wirklich so schön, wie es sich die Münchnerin erträumt hat. Ihr Ticket zur Welt ist erneut ein ermogelter Auftrag als Premium-Nanny. Der deutschstämmige Unternehmer Christopher (Jens Atzorn) hat sie als Betreuerin für seine Tochter Bristol (Trixi Janson) engagiert, um in Ruhe seine zweite Hochzeit vorbereiten zu können. Bald nach der Ankunft merkt Henni, dass sich die 13-Jährige nicht nur mit ihrer künftigen Stiefmutter Pia (Luise Wolfram) schwertut, sondern dass sie auch Ärger geradezu anzieht: ein Ladendiebstahl als Mutprobe, eine heimliche Partytour und schlechte Schulnoten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?"

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour 2, Actionkomödie

Eigentlich wollte Detective James Carter (Chris Tucker) in Hongkong nur seinen Freund und Partner Chief Inspektor Lee (Jackie Chan) besuchen. Doch der Urlaub verläuft anders als geplant. Als ein chinesischer Gangsterboss getötet wird, verfolgen Carter und Lee die Spur der Täter von Hongkong bis nach Los Angeles. Dort sehen sie sich mit einem brutalen Geldfälscherring konfrontiert. Die beiden geben aber nicht auf und stolpern über 100 Millionen Dollar Falschgeld - doch damit fängt das Schlammassel erst richtig an.

22:15 Uhr, ZDF, Die glorreichen Sieben, Western

Ein kleiner Ort in den USA im 19. Jahrhundert. Der Schurke Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) will die Bewohner enteignen, um auf ihrem Land nach Gold zu suchen. Er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Auch den Ehemann von Emma Cullen (Haley Bennett). Die will nicht kampflos aufgeben. Sie holt sieben Männer unter deren Anführer Chisolm (Denzel Washington) zu Hilfe. Die "glorreichen Sieben" stellen sich Bogue und seinen Mördern in den Weg.