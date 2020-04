20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das fleißige Lieschen, Krimi

Der erste Fall der neuen Saarbrücker Kommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) führt mitten in das Geflecht einer völlig verfeindeten Industriellenfamilie, in der jeder jeden hasst. Ermordet wurde der Jüngere zweier Brüder, der das Familienunternehmen übernehmen sollte. Schnell wird klar, dass die Hintergründe, die zum Mord führten, weit in die Vergangenheit zurückreichen. Bereits der Vater der beiden Brüder ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte die Firma - wie so viele damals - Zwangsarbeiter.

20:15 Uhr, Sat.1, Das Pubertier - Der Film, Komödie

In der Verfilmung des gleichnamigen Buches von Jan Weiler nimmt sich Hannes (Jan Josef Liefers) eine Auszeit, um seine vierzehnjährige Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten) durch die schwierige Lebensphase der Pubertät zu begleiten. Der fürsorgliche Vater träumt davon, sie zu Ballettaufführungen und in Symphoniekonzerte mitzunehmen, doch schon bald hat er genug damit zu tun, sein Pubertier morgens aus dem Bett zu bekommen.

20:15 Uhr, RTL, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyaction

Durch eine Intrige verliert Freya (Emily Blunt) ihren Geliebten und ihr Kind. Sie schwört der Liebe ab, trennt sich von Schwester Ravenna (Charlize Theron) und errichtet im Norden ihr eigenes, eisiges Königreich. Aus den umliegenden Dörfern lässt Freya die Kinder entführen, um sie zu ihrer Armee zu formen. Als sich Eric (Chris Hemsworth) und Sara (Jessica Chastain) ineinander verlieben, trennt Freya die beiden mit Gewalt. Doch kein Winter währt ewig.

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Actionfilm

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

22:15 Uhr, RTL, Die glorreichen Sieben, Western

Ein kleiner Ort in den USA im 19. Jahrhundert. Der Schurke Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) will die Bewohner enteignen, um auf ihrem Land nach Gold zu suchen. Er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Auch den Ehemann von Emma Cullen (Haley Bennett). Die will nicht kampflos aufgeben. Sie holt sieben Männer unter deren Anführer Chisolm (Denzel Washington) zu Hilfe. Die "glorreichen Sieben" stellen sich Bogue und seinen Mördern in den Weg.