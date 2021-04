Der Magiezoologe Newt Scamander jagt in "Phantastische Tierwesen 2" (Sat.1) den dunklen Magier Gellert Grindelwald. Im Münchner "Tatort" (Das Erste) wird ein Surfer das Opfer einer Messerattacke.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, Fantasy

Der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass der totgeglaubte Credence (Ezra Miller) noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores (Jude Law) Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die ewige Welle, Krimi

Nach einer nächtlichen Surfsession an der Welle im Münchner Eisbach wird Mikesch (Andreas Lust) Opfer einer Messerattacke. Er überlebt schwer verletzt. Mikesch war Anfang der 80er Jahre ein enger Freund von Leitmayr (Udo Wachtveitl). Gemeinsam mit der Holländerin Frida (Ellen ten Damme) verbrachten sie einen aufregenden Sommer zu dritt am Strand des portugiesischen Fischerorts Nazaré. Kurz darauf brach Franz den Kontakt zu beiden wortlos ab.

20:15 Uhr, ProSieben, The Accountant, Thriller

Christian Wolff (Ben Affleck) nutzt sein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, um für Organisationen, die Dreck am Stecken haben, die Bücher zu frisieren - bis ihm der findige Steuerfahnder Ray King (J. K. Simmons) auf die Schliche kommt. Daraufhin nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt auf eine Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen.

20:15 Uhr, VOX, Ant-Man, Actionkomödie

Der smarte Superdieb Scott Lang (Paul Rudd) besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry "Hank" Pym (Michael Douglas), die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross (Corey Stoll) zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.

21:45 Uhr, Das Erste, Rebecka Martinsson - Lange Schatten, Krimi

Beim Abriss eines Hotels in Kiruna entdecken die Bauarbeiter das Skelett einer jungen Frau. Staatsanwältin Rebecka Martinsson (Sascha Zacharias) leitet die Ermittlungen. Für Kommissar Stålnacke (Thomas Oredsson) bringt der Fund grausige Gewissheit: Die vor 16 Jahren verschwundene Linn Haapalahti wurde ermordet und vergraben. Stålnackes damaliger Verdacht gegen Linns Ehemann Jesper (Krister Kern) dient auch diesmal als Ausgangspunkt.