20:15 Uhr, ProSieben, San Andreas, Katastrophenaction

Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Sambia, Urlaubsserie

Hanna Liebhold (Barbara Wussow) begrüßt ihren Cousin Hanno Flemming (Dirk Borchardt) an Bord. Nach dem Verkauf seiner Firma und einem Burnout hat er nun neuen Lebensmut gefasst und eine Stiftung gegründet. Über diese möchte er in die Gepardenfarm von Dr. Elsa Bakel (Gaby Dohm) investieren. Elsa Bakel ist eine Ikone in der Gepardenforschung. Allerdings lässt sie sich von niemandem reinreden und lässt Hanno wiederholt abblitzen. Auch die ständige Anwesenheit der jungen Journalistin Britta Klein (Caroline Maria Frier), die eine Reportage über sie schreiben soll, lässt Dr. Bakel nur wegen des Honorars über sich ergehen.

20:15 Uhr, RTL, Minions, Digitaltrickspaß

Von je her ist es die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht der Erde zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Es folgen lange Jahre, in denen die Minions vergeblich nach einem neuen Meister suchen, bis Stuart, Kevin und Bob 1968 beschließen, die Suche nach einem geeigneten Schurken selber in die kleinen Hände zu nehmen. Die drei Freunde treten eine Reise rund um den ganzen Erdball an, um endlich einen neuen Meister zu finden.

20:15 Uhr, RTL II, Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, Drama

Seit die jüngste Tochter des Familienvaters Mack Phillips (Sam Worthington) vor vier Jahren entführt wurde, ist er in Trauer und Schuldgefühlen versunken. Ihre letzte Spur fand man in einer Hütte im Wald - nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie damals Urlaub machte. Eines Tages kommt ein Brief mit der Post: Es ist eine Einladung in eben jene Hütte - und ihr Absender ist Gott persönlich. Mack ist schockiert und voller Angst, all die schmerzhaften Erinnerungen kommen erneut hoch.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inside Man, Bankraubthriller

Die New Yorker Polizei, unter der Obhut von Detective Frazier (Denzel Washington), wird mit einem raffinierten Überfall inklusive Geiselnahme in der Privatbank "Manhattan Trust Bank" konfrontiert. Anführer Dalton Russel (Clive Owen), seine Komplizen sowie alle Geiseln sind in Maleranzüge geschlüpft, um nicht unterschieden werden zu können. Während die Bankräuber ihren perfekten Plan ausführen, um ein dunkles Geheimnis zu lüften, suchen die Polizisten fieberhaft nach einer Lösung, um das Drama zu beenden.