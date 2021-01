TV-Tipps am Samstag

TV-Tipps TV-Tipps am Samstag

Ein zu Unrecht verurteilter Familienvater kämpft in "Unschuldig" (Das Erste) um seine Kinder. In "Friesland - Haifischbecken" (ZDF) verschwindet ein Großunternehmer spurlos. In "Die Vorsehung - Solace" (VOX) sucht ein übersinnlich begabter Mann einen Serienkiller.

20:15 Uhr, Das Erste, Unschuldig, Drama

Schmerz, Wut und Verzweiflung - so sieht es in Alex Schwarz (Felix Klare) aus, der sieben Jahre für den Mord an seiner Frau im Gefängnis saß. Sein 15-jähriger Sohn Lasse (Yuri Völsch) und die zwölfjährige Lena (Ruby M. Lichtenberg), die bei seiner Schwägerin Marion (Anna Loos) aufwachsen, wollen von ihrem leiblichen Vater nichts mehr wissen. Für sie gibt es keinen Zweifel, dass er ihre Mama auf dem Gewissen hat, obwohl Alex die Tat vor Gericht bestritt. Die Chance auf einen Neuanfang bekommt Alex, als der damalige Belastungszeuge seine Falschaussage widerruft.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland - Haifischbecken, Krimikomödie

Die digitale Zukunft beginnt in Leer - wenn es nach Wirtschaftsförderin Grit Larson (Genija Rykova) und Investment-Company-Inhaber Johann Waal (Andreas Windhuis) geht. Geplant ist ein Friesland-Valley-Technologiepark. Die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) sollen ihn zum Hotel und zur abendlichen Veranstaltung begleiten. Doch aus dem Hotel, zu dem Süher und Henk Waal eskortieren, taucht dieser nicht mehr auf - er ist wie vom Erdboden verschluckt, seine Sachen befinden sich aber noch immer im Hotelzimmer.

20:15 Uhr, ProSieben, Crazy Rich, Romantische Komödie

Als die New Yorkerin Rachel Chu (Constance Wu) die Familie ihres Freundes Nick Young (Henry Golding) in Singapur kennenlernt, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Nicks Familie gehört zur wirtschaftlichen Elite des Landes und ist von Rachels Herkunft wenig begeistert. Aber auch die Intrigen ihrer Schwiegermutter halten Rachel nicht auf: Sie will für ihre Liebe kämpfen.

20:15 Uhr, VOX, Die Vorsehung - Solace, Mysterythriller

Eine perfide Mordserie gibt den FBI-Agenten Joe Merriweather (Jeffrey Dean Morgan) und Katherine Cowles (Abbie Cornish) Rätsel auf. Entgegen Cowles Einverständnis und Zweifel, bittet Merriweather schließlich den Psychoanalytiker und Hellseher John Clancy (Anthony Hopkins) um Unterstützung. Mit Hilfe seiner Visionen kommt das Team dem Täter allmählich auf die Spur. Doch bald wird klar, dass dieser Clancy den beiden Ermittlern mit seinen eigenen übersinnlichen Fähigkeiten stets ein Stück voraus ist.

22:40 Uhr, ProSieben, Ocean's Eleven, Gaunerkomödie

Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, hat Danny Ocean (George Clooney) bereits einen genauen Plan. Er will den Tresor des Bellagio in Las Vegas ausrauben. Der Tresor enthält den exakten Wert aller Chips, die in den Casinos MGM Grande, Bellagio und Mirage im Umlauf sind. Für den perfekten Diebstahl braucht man vor allem zwei Dinge: jede Menge Geld und die perfekte Gruppe aus Kleinkriminellen, Computerhackern und Sprengstoffmeistern. Danny Ocean versammelt elf ebenso skrupellose wie geniale Gauner um sich, die mit ihm das Unmögliche schaffen wollen.