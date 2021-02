"Wilsberg" (ZDF) macht nicht mit, als in Münster ein neues Sozialkreditsystem eingeführt wird. In "Smallfoot" (Sat.1) wagt sich ein Yeti in die Welt der Menschen. Beim Quizduell "Klein gegen Groß" (Das Erste) ist "Tatort"-Kommissar Jörg Hartmann zu Gast.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Überwachen und belohnen, Krimiserie

Ein freiwilliges Sozialkreditsystem wird in Münster eingeführt. Die damit einhergehende Überwachung ist den wenigsten ein Dorn im Auge. Alle machen mit, nur Wilsberg (Leonard Lansink) nicht. Bürgerinnen und Bürgern, die sich sozial verhalten, werden Punkte gutgeschrieben, und sie genießen anhand ihres Punktestands zahlreiche Privilegien. Als plötzlich der Prokurist der Sozialkreditfirma tot aufgefunden wird, ist sich Wilsberg sicher: Es war Mord.

Als der junge Migo von seiner Begegnung mit einem "Smallfoot" berichtet, wird er aus seinem Dorf verbannt. Allein unterwegs trifft er auf Meechee, die Tochter des Dorfältesten, die mit einer Gruppe Gleichgesinnter die Existenz der "Smallfoots" beweisen will. Mutig wagt Migo sich in die Welt der Menschen vor und trifft dort auf den Dokumentarfilmer Percy. Dieser ist seinerseits auf der Suche nach den riesenhaften Bergbewohnern.

20:15 Uhr, ProSieben, Love, Simon, Tragikomödie

Der 17-jährige Simon (Nick Robinson) steckt in der Zwickmühle. Er hat sich bisher weder bei seiner Familie noch bei seinen Freunden als schwul geoutet. Zudem hat er sich online in einen Schulkameraden verliebt, dessen wahre Identität er allerdings nicht kennt. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, seine Gefühle zu offenbaren?

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

In einer neuen Ausgabe der Familienshow präsentiert Kai Pflaume außergewöhnliche Spitzenleistungen, zu denen zehn kleine Könner zehn große Stars herausfordern. Zum Beispiel Jörg Hartmann: Als "Tatort"-Kommissar Faber ermittelt er auf seine spezielle Weise. Dabei spielen oft auch Phantombilder und Gesichtserkennung eine entscheidende Rolle. Der elfjährige Max Tan Tian behauptet, dass er sich dank seines überragenden Gedächtnisses in 100 Sekunden mehr Namen und die zugehörigen Gesichter merken und anschließend richtig zuordnen kann, als sein prominenter Duellpartner.

20:15 Uhr, VOX, Illuminati, Verschwörungsthriller

Erneut steht Professor Robert Langdon (Tom Hanks) vor einem mörderischen Rätsel: Der Symbolforscher wird in den Vatikan gerufen, um die Entführung vierer hochrangiger Kardinäle aufzuklären. In einer Videobotschaft hat der Kidnapper angekündigt, schon am kommenden Abend zu jeder vollen Stunde einen der Kirchenmänner öffentlich hinzurichten. Alles deutet darauf hin, dass die Geheimorganisation der Illuminaten damit die Wahl des neuen Papstes untergraben will. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Vittoria Vetra (Ayelet Zurer) begibt er sich auf eine atemlose Verfolgungsjagd durch Rom.