TV-Tipps TV-Tipps am Samstag

In "Friesland" (ZDF) verschwindet ein IT-Magnat spurlos. Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen die "Schlagerchampions". Idris Elba bekämpft in "Pacific Rim" (ProSieben) monströse Kreaturen.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Haifischbecken, Krimi

Die digitale Zukunft beginnt in Leer - wenn es nach Wirtschaftsförderin Grit Larson (Genija Rykova) und Investment-Company-Inhaber Johann Waal (Andreas Windhuis) geht. Geplant ist ein Friesland-Valley-Technologiepark. Klar, dass Kriminalhauptkommissar Brockhorst (Felix Vörtler) dem hohen Besuch Johann Waal eine Polizeieskorte stellt: Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) sollen ihn zum Hotel und zur abendlichen Veranstaltung begleiten. Doch aus dem Hotel, zu dem Süher und Henk Waal eskortieren, taucht dieser nicht mehr auf - er ist wie vom Erdboden verschluckt.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerchampions - Das große Fest der Besten, Musikshow

Florian Silbereisen rollt den roten Teppich aus - für die Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben! Der Showmaster präsentiert die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"! Auf der Gästeliste für das glanzvolle Schlager-Gipfeltreffen stehen Andrea Berg, Roland Kaiser, Sarah Lombardi, Pietro Lombardi, Giovanni Zarrella, Howard Carpendale, Ross Antony und viele andere.

20:15 Uhr, ProSieben, Pacific Rim, Sci-Fi-Action

Monströse Kreaturen, die einer Erdspalte tief im Ozean entsteigen, richten in Küstenstädten am Pazifik verheerende Zerstörungen an. Mit riesigen Robotern, den Jägern, nehmen die Menschen den Kampf gegen die Ungeheuer auf. Als der Einsatz wegen Erfolglosigkeit enden soll, gehen Jäger-Chef Stacker Pentecost (Idris Elba) und drei seiner Roboter-Piloten aufs Ganze. Sie wollen die Spalte im Pazifik schließen - egal wie!

20:15 Uhr, RTLzwei, Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs, Komödie

Jahrelang sind sie in der Vorstadt zu perfekten Spießern geworden, jetzt treibt Sehnsucht nach Abwechslung die Vorstadtfreunde Woody (John Travolta), Dudley (William H. Macy), Doug (Tim Allen) und Bobby (Martin Lawrence) dazu, einen gemeinsamen Motorradausflug zu machen. Die vier brechen frohgemut mit ihrer Harley in die weite Highway-Wildnis auf. Als sie auf die äußerst ungemütliche Biker-Gang Del Fuegos treffen, bereuen sie jedoch schnell, ihre Sofas gegen einen Sattel eingetauscht zu haben.

20:15 Uhr, ONE, Kommissar Dupin - Bretonische Brandung, Krimi

An einem paradiesischen Inselstrand vor der bretonischen Küste macht ein Ruderer einen grausigen Fund: In der Brandung treiben die Leichen dreier Segler. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus. Aber dann stellt sich heraus, dass die Segler nicht nur jede Menge Alkohol, sondern auch Betäubungsmittel im Blut hatten. Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) erfährt, dass die Männer auf einer malerischen Glénan-Insel eine riesige Feriensiedlung planten und sich damit jede Menge Feinde gemacht hatten.