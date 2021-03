TV-Tipps am Samstag

TV-Tipps TV-Tipps am Samstag

Heino Ferch gerät als Kunstdetektiv Allmen (Das Erste) an einen Erpresser. Johannes B. Kerner sucht im ZDF den "Quiz-Champion". Im "Irland-Krimi" (ONE) stirbt ein Mann während eines Geisterumzugs.

20:15 Uhr, Das Erste, Allmen und das Geheimnis der Erotik, Krimi

Langeweile ist für Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) kein hinzunehmender Zustand. Bei einer Lesung entwendet der Kunstdetektiv spontan ein berühmtes Fabergé-Ei aus dem Besitz des Gastgebers. Dessen Sicherheitsbeauftragter Krähenbühler (Christoph Bach) lässt den ungewöhnlichen Räuber aber nicht auffliegen, sondern versucht von Allmen zu einem noch dreisteren Diebstahl zu erpressen. Zum Schein willigt Allmen ein und raubt zusammen mit seinem Butler Carlos (Samuel Finzi) eine einzigartige Porzellansammlung.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das Promi-Special, Rateshow

"Der Quiz-Champion" meldet sich mit einem Highlight zurück. In dieser Folge treten prominente Kandidaten an, um Quiz-Champion zu werden. Unter anderen trauen sich Olaf Schubert, Laura Karasek, Anneke Kim Sarnau und Frank Plasberg und spielen in Deutschlands härtestem Quiz gegen die fünf Experten. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für den guten Zweck?

20:15 Uhr, VOX, Maria Stuart, Königin von Schottland, Historiendrama

Nach dem Tod ihres Mannes, dem König von Frankreich, kehrt die 18-jährige Mary Stuart (Saoirse Ronan) in ihre schottische Heimat zurück, um ihren rechtmäßigen Platz auf dem englischen Thron zurückzufordern und bedroht damit die Herrschaft von Elizabeth I (Margot Robbie).

20:15 Uhr, RTLzwei, The Tuxedo - Gefahr im Anzug, Actionkomödie

Das einfache Leben von Chauffeur Jimmy Tong (Jackie Chan) soll sich eines Tages schlagartig ändern, als er zufällig in den Besitz eines spektakulären Anzugs kommt, der ihm beim Tragen wundersame Kräfte verleiht. So aufregend die neue Errungenschaft zunächst für Jimmy scheint, muss er schnell feststellen, dass der Anzug auch größte Gefahren mit sich bringt ...

20:15 Uhr, ONE, Der Irland-Krimi: Das Verschwinden, Krimi

Von ihrer Arbeit für die Polizei will sich die Psychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) eigentlich zurückziehen. Nach einem rätselhaften Mord beim Geisterumzug des Erntedankfests "Samhain" bittet Superintendent Kelly (Declan Conlon) jedoch um ihre Unterstützung. Es geht nicht nur um die Bluttat, sondern auch um das Verschwinden von Holly Reid (Abby Fitz), der Freundin des Opfers. Als ihr zutiefst verängstigter Vater Dylan (Jonathan Delaney Tynan), ein Anwalt aus einer angesehenen Juristendynastie Galways, einen abgeschnittenen Finger der Teenagerin vor seiner Haustür findet, werden seine schlimmsten Befürchtungen wahr.