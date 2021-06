TV-Tipps am Samstag

In "Friesland: Asche zu Asche" (ZDF) wird eine Bestatterin tot aufgefunden. Florian Silbereisen moderiert den "Schlagercountdown" (Das Erste). In "Bad Neighbors 2" (VOX) muss sich Seth Rogen mit partywütigen Studenten herumschlagen.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Asche zu Asche

Nach dem Tod seiner Tante Teda bleiben Arbeit und Kosten an Henk Cassens (Maxim Mehmet) hängen. Dann wird auch noch die Bestatterin Cornelia Mohn tot am Fuß ihrer Treppe aufgefunden. Während Henks Kollegin Süher Özlügül (Sophie Dal) die Todesumstände genauer untersuchen will, deutet für Kommissar Brockhorst alles auf einen Unfall hin. Laut Tochter Marion (Julia-Maria Köhler) hatte die Tote nur einen einzigen Feind: Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus). Ihren ärgsten Konkurrenten.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagercountdown - So wird's bald wieder sein!, Show

Die Vorfreude steigt! Florian Silbereisen startet den Countdown für die Zeit, in der Millionen Fans den Schlager endlich wieder richtig feiern können! Florian Silbereisen zeigt, was vielleicht schon bald wieder möglich ist - mit ganz viel Stimmung, mit ganz viel Party, mit den ganz großen Hits und den ganz großen Stars wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Andy Borg, Roland Kaiser, Ross Antony, Helene Fischer und vielen mehr!

20:15 Uhr, Sat.1, Cars 3: Evolution, Digitaltrick

Die Rennsportwelt ist nicht mehr das, was sie einmal war. Das muss der einst gefeierte Champion Lightning McQueen bitterlich erfahren, als er vom High-Tech-Nachwuchstalent Jackson Storm von der Fahrbahn gedrängt wird. Doch McQueen denkt noch lange nicht an einen Rücktritt. Gemeinsam mit seiner neuen Trainerin Cruz Ramirez ist er gewillt, seinem prahlsüchtigen Konkurrenten den Wind aus den Segeln zu nehmen.

20:15 Uhr, VOX, Bad Neighbors 2, Komödie

Die nach Stille und Idylle lechzende Familie Mac (Seth Rogen) und Kelly Radner (Rose Byrne) hat sich gerade erholt vom Nachbarschaftskrieg gegen Teddy Sanders' (Zac Efron) Studentenverbindung, da droht bereits der nächste Konflikt. Eine Gruppe von partywütigen Studentinnen stört das erholsame Familienleben. Abermals müssen sich Mac und Kelly einen Plan überlegen, um der lauten Meute Herr zu werden. Dabei erhalten sie Unterstützung von einem alten Erzfeind.

20:15 Uhr, ONE, Der Bozen-Krimi: Blutrache, Krimi

"Capo" Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) weiß jetzt endlich, wer hinter dem Mordanschlag auf ihn steckt: Mafiaboss Saffione (Christian Redl), der den Kommissar für den Tod seines Sohnes und seiner Tochter verantwortlich macht. Um seine Partnerin Sonja (Chiara Schoras) sowie Kollegen und Angehörige vor der Rache seines Erzfeindes zu schützen, sieht Matteo nur einen Ausweg: Er fliegt auf eigene Faust nach Bari, um den mächtigen Mafiaboss auszuschalten.