20:15 Uhr, Sat.1, The Boss Baby, Digitrickkomödie

Das Leben des kleinen Tim gerät völlig aus den Fugen, als seine frischgebackenen Eltern mit seinem kleinen Bruder nach Hause kommen. Hinter der süßen Fassade des kleinen Wonneproppens verbirgt sich nämlich ein sprechendes und Anzug tragendes Business-Baby, das seine Fähigkeiten geschickt vor den Erwachsenen verbergen kann. Obwohl sich die Brüder nicht ausstehen können, raufen sie sich zusammen, als es heißt, gegen einen gemeinsamen Feind vorzugehen ...

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Eventshow

Star-Koch vs. Pop-Star. HSV gegen BVB. Kochlöffel vs. Stimmgabel. Tim Mälzer fordert bei "Schlag den Star" Sasha heraus. Die beiden wettkampflustigen Draufgänger treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Als Musik-Acts sind mit dabei: Herbert Grönemeyer, die französische Pop-Sängerin ZAZ und der norwegische Shootingstar Sigrid.

20:15 Uhr, VOX, Last Vegas, Komödie

Der ewige Junggeselle Billy (Michael Douglas) macht seiner deutlich jüngeren Freundin einen Heiratsantrag. Seine Sandkasten-Freunde Paddy (Robert De Niro), Sam (Kevin Kline) und Archie (Morgan Freeman) nehmen das zum Anlass, es in Las Vegas noch einmal so richtig krachen zu lassen - genau wie in den guten alten Zeiten. Schnell müssen die vier Senioren jedoch erkennen, dass das Leben längst nicht mehr so unbeschwert und einfach ist wie in ihrer Jugend.

20:15 Uhr, ZDFneo, Jungfrau (40), männlich, sucht..., Komödie

Der tollpatschige Andy (Steve Carell) führt ein zurückgezogenes, aber zufriedenes Leben: Er hat einen Job in einem Elektrofachgeschäft und seine Freizeit vertreibt er sich mit seinen geliebten Actionfiguren und Videospielen. Nur bei den Frauen hatte der 40-Jährige bislang kein Glück. Eines Abends laden ihn seine Arbeitskollegen überraschend zu einem Pokerabend ein. In geselliger Runde prahlen die Männer mit ihren Bettgeschichten. Als Andy passen muss, merken die anderen schnell, dass er noch Jungfrau ist. Das geht in den Augen seiner Kollegen natürlich gar nicht - eine Frau muss her!

22:15 Uhr, RTL II, Timeline, Zeitreiseabenteuer

Eine Gruppe junger Archäologen unter Leitung des Historikers Professor Johnston (Billy Connolly) arbeitet an einer Ausgrabungsstätte im französischen La Roque, wo im 14. Jahrhundert der Krieg zwischen England und Frankreich tobte. Während einer Ausgrabung findet das Team die Brille des Professors sowie einen Hilferuf in einer unterirdischen Kammer. Der Professor selbst ist angeblich in New Mexico bei den Geldgebern des Forschungsprojektes. Sein Sohn Chris (Paul Walker) wendet sich an die Sponsoren und muss mit Erschrecken feststellen, dass sein Vater mit einer Zeitmaschine direkt ins Jahr 1357 befördert wurde.