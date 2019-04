20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Popstar Lena Meyer-Landrut wird als Lockvogel in Aktion sein. Ebenfalls als Lockvogel im Einsatz war SWR-Moderator Pierre M. Krause. Beim Training reingelegt wurde Ex-Handballweltmeister Michael Kraus, der mit seinem Kollegen Jogi Bitter zu Gast sein wird. Eine besondere Überraschung erlebt "Dancing Stars"-Moderatorin Mirjam Weichselbraun: Bei einem Promo-Dreh des ORF wird sie mit Unterstützung ihres Kollegen Klaus Eberhartinger kräftig aufs Glatteis geführt. Comedian Sascha Grammel präsentiert Neues aus seinem aktuellen Bühnenprogramm.

20:15 Uhr, Sat.1, Stirb langsam 4.0, Actionthriller

Der skrupellose Thomas Gabriel (Timothy Olyphant), ein ehemaliger Pentagon-Sicherheitsexperte, plant zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, sämtliche Computernetzwerke des Landes zu kappen und so die USA lahmzulegen. John McClane (Bruce Willis) soll Gabriel stoppen, da alle anderen Versuche, das Komplott zu verhindern, fehlschlagen. Mit der Hilfe von Hacker Matt (Justin Long) legt McClane los. Schon bald entwickelt sich eine wilde Jagd, in die auch McClanes Tochter Lucy hineingezogen wird.

20:15 Uhr, VOX, Das Vermächtnis des Geheimen Buches, Abenteuer

Ben Gates (Nicolas Cage) begibt sich auf eine todesmutige Jagd nach dem geheimen Buch von John Wilkes Booth, um die Unschuld seines Ururgroßvaters an dem Lincoln-Attentat zu beweisen. Zusammen mit seinem Vater und seinen Freunden Riley Poole (Justin Bartha) und Abigail Chase (Diane Kruger) suchen sie in den Abgründen der amerikanischen Bürgerkriegsgeschichte. Bei ihrer waghalsigen Jagd ist ihnen stets Mitch Wilkinson (Ed Harris) auf den Fersen, der ein ganz anderes Interesse an Booths Buch hat.

20:15 Uhr, NDR, Matthiesens Töchter, Familienkomödie

Ein geradezu inniger Hang zum Scheitern scheint bei den Matthiesens in der Familie zu liegen. Völlig abgebrannt kehren Esther (Julia Jäger), Rahel (Ulrike C. Tscharre) und Thirza (Anja Antonowicz) in die vorpommerische "Prärie" ihrer Kindheit zurück. Dort hat sich erwartungsgemäß nichts zum Guten verändert. Ihr trinkfreudiger Vater (Matthias Habich) empfängt sie widerborstig wie eh und je, der einst idyllische Reiterhof ist völlig verwildert. Selbst diese letzte Zuflucht der Gestrandeten gerät nun in Gefahr: Die Bank will sich das hoch verschuldete Gestüt ganz unter den Nagel reißen. Das weckt in dem störrischen Clan aber ungeahnte Kräfte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Heist - Der letzte Coup, Betrügerthriller

Als der alternde Meisterdieb Joe Moore (Gene Hackman) bei einem minutiös geplanten Juwelenraub von einer Überwachungskamera gefilmt wird, will er seine Karriere beenden und mit seiner jungen Frau den Ruhestand genießen. Doch sein Hehler hat noch eine Rechnung mit ihm offen.