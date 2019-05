20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Alles live macht der Mai: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch werden erstmals live in zwei neuen Shows ihre Schlagfertigkeit, Spielfreude und ihr grenzenloses Improvisationstalent feiern und Publikumskandidaten können 50.000 Euro gewinnen! "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" geht in die zweite Runde. Diesmal in der Königsklasse des Unterhaltungsfernsehens: Die Live-Show!

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyabenteuer

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an und glaubt keineswegs an die Auferstehung des Lords. Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix"...

20:15 Uhr, VOX, Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los

Die Mammuts Manni und Elli erwarten ihr erstes Baby. Und während sich bei den beiden alles um den Nachwuchs dreht, fühlt sich Faultier Sid ausgeschlossen und will seine eigene Familie gründen. Er spürt drei mutterlose Eier auf - blöd nur, dass die Eier zu einer Tyrannosaurus-Rex-Dame gehören und die Brut ganz andere Fressgewohnheiten hat als Ersatz-'Mama' Sid. Als wäre das nicht schon genug, spüren die übrig gebliebenen Dinos Sid auf und verschleppen ihn in eine unterirdische Welt, die von gigantischen Dinosauriern bevölkert wird.

20:15 Uhr, ZDFneo, Traummann im zweiten Anlauf, Romantische Komödie

Maggie (Sarah Jessica Parker) fliegt mit Teenie-Tochter Summer (Rosie Day) von New York nach Norditalien, um dort einige Tage auszuspannen. Doch Summer zickt ständig rum und möchte der überfürsorglichen Mutter gern entkommen. Der Grund: Summer musste ihren Freund Tyler (Barney Harris) in den Staaten zurücklassen, der wegen Drogenbesitzes wieder einmal Ärger mit der Polizei hat. Tyler rechnet damit, dass Summer, die keine Vorstrafen hat, für ihn die Schuld auf sich nimmt. Genau das will Mutter Maggie mit dem Urlaub in Italien verhindern.

21:50 Uhr, hr, Das Geheimnis der Hebamme, Mittelalterabenteuer

Marthe (Ruby O. Fee) ist ein Mädchen mit einer besonderen Gabe: Sie kann Krankheiten heilen. Doch die Zeit, in der sie lebt, wird von Aberglaube und Gottesfürchtigkeit geprägt. Als Marthe der Frau des Burggrafen aus ihrem Dorf nicht helfen kann, muss das Mädchen fliehen. Ihr Weg kreuzt den von Ritter Christian (Steve Windolf), der mit einer Gruppe fränkischer Siedler ostwärts in die Mark Meißen zieht. Im Mittelalter ein unvorstellbar langer und beschwerlicher Weg. Doch alle hoffen auf ein besseres Leben in der Fremde.