20:15 Uhr, Sat.1, Taffe Mädels, Actionkomödie

Als die ehrgeizige FBI-Agentin Sarah Ashburn (Sandra Bullock) für einen Spezialauftrag nach Boston geschickt wird, trifft sie auf die kaltschnäuzige Streifenpolizistin Shannon Mullins (Melissa McCarthy), die kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ungleiche Paar soll einen Drogenboss hochnehmen und muss dabei - ob sie wollen oder nicht - zusammenarbeiten. Die Ungleichheit der beiden wird dabei zum Schlüssel ihres Erfolges.

20:15 Uhr, ProSieben, Ich bin Nummer Vier, Sci-Fi

John Smith (Alex Pettyfer) sieht wie ein ganz normaler Teenager aus. Allerdings ist er ein Alien vom Planeten Lori, das sich als Kind zusammen mit acht anderen Kids vor den bösartigen Mogadori auf die Erde rettete. Dort lebt John mit seinem Wächter Henri (Timothy Olyphant), der darauf achtet, dass der Hitzkopf seine Superkräfte unter Kontrolle hält und nicht von den Mogadori gefunden wird - die wollen nämlich auch die verbliebenen neun Lorianer töten und haben John bereits im Visier.

20:15 Uhr, VOX, The Best of Me - Mein Weg zu Dir, Melodram

Dawson (James Marsden) und Amanda (Michelle Monaghan) verlieben sich in der High School ineinander und sind von da an ein unzertrennliches Liebespaar. Ihre Familien könnten unterschiedlicher nicht sein. Amanda kommt aus einer wohlhabenden Südstaatenfamilie, während Dawson auf einem verwahrlosten Anwesen mitten in den Sumpfwäldern haust. Er lebt mit einer Gang von Kriminellen, deren Anführer sein gewalttätiger Vater Tommy ist. Schließlich ist es Dawsons Vater, der das junge Glück zerstört und auseinandertreibt. Nach 21 Jahren treffen sich Amanda und Dawson in ihrer Heimatstadt wieder.

20:15 Uhr, Tele 5, The Wave - Die Todeswelle, Actiondrama

Der erfahrene Geologe Kristian Eikfjord (Kristoffer Joner) lebt mit seiner Frau Idun und den Kindern Julia und Sondre nahe dem Geiranjerfjord. Da er einen neuen Job gefunden hat, steht er kurz vor dem Umzug in die Großstadt. An seinem letzten Arbeitstag entdeckt er anhand von Messwerten, dass in den Bergen offenbar ein gewaltiger Felssturz bevorsteht. Mit Rücksicht auf die laufende Touristensaison wollen seine Vorgesetzten jedoch keinen überstürzten Alarm auslösen. Als die Geologen dabei das wahre Ausmaß der Katastrophe erkennen, ist es bereits zu spät.

23:00 Uhr, ZDF, Safe House, Thriller

Der ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) hat sich vor Jahren gegen sein Vaterland gewandt und verkauft nun die Geheimnisse Amerikas weltweit an den Höchstbietenden. Als er nach einem Angriff ausgerechnet im amerikanischen Konsulat in Kapstadt Zuflucht sucht, wird er in ein "Safe House" in Johannesburg gebracht und von den Agents befragt. Doch dann wird das Safe House von Unbekannten attackiert. Einzig dem jungen Agent Matt Weston (Ryan Reynolds) gelingt mit dem Verräter Frost die Flucht.