20:15 Uhr, Das Erste, Ein Ferienhaus auf Teneriffa, Dramödie

Endlich Urlaub! Tinka (Anna König) kann es kaum erwarten, mit ihrem zwölfjährigen Sohn Paul (Arsseni Bultmann) und ihrem Traummann Jürgen (Janek Rieke) zum ersten Mal ohne Alltag zu sein. Ein entspannter Urlaub ist außerdem die richtige Gelegenheit, um Hochzeitsmuffel Jürgen zu überzeugen, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen. Tinka will Jürgen heiraten. Und als sei dies noch nicht genug, will sie auch Jürgens beste Freunde, Lars (Philipp Hochmair) und Diana Wimmer (Caro Scrimali), mitsamt Tochter Charlie (Lena Mayr) kennenlernen und sich mit ihnen anfreunden.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Game - Die Jagd beginnt, Actionthriller

Terroristen bringen die Air Force One über einem Waldgebiet in Finnland zum Absturz. Dank einer Rettungskapsel überlebt Präsident William Alan Moore (Samuel L. Jackson) und wird von dem 13-jährigen Oskari (Onni Tommila) gefunden. Der Junge soll im Wald eigentlich nur eine Mutprobe bestehen. Doch nun muss er dafür sorgen, dass er und der Präsident überleben - denn die Terroristen sind ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, RTL II, Captain Phillips, Drama

April 2009: Als Captain Richard Phillips (Tom Hanks) im Oman an Bord des gigantischen Containerschiffs "Maersk Alabama" geht, hat er ein ungutes Gefühl. Er soll mit seiner Crew Fracht- und Hilfsgüter nach Kenia bringen. Und tatsächlich: Noch während einer Notfall-Übung greift eine Gruppe von Piraten das Schiff an. Vier schmächtigen, aber schwer bewaffneten Somalis gelingt es, das Schiff zu kapern. Obwohl die Lage verfahren ist, versucht Captain Phillips alles, um Zeit zu gewinnen. Um die Crew zu schützen, bietet er sich schließlich den Seeräubern als Geisel an.

20:15 Uhr, ProSieben, Duff - Hast du keine, bist du eine, Komödie

Bianca (Mae Whitman) ist klein, burschikos und etwas pummelig. Daher scheint sie eine perfekte DUFF (Designated Ugly Fat Friend) zu sein, denn ihre beiden besten Freundinnen sind beliebt, attraktiv und somit das Gegenteil von ihr. Damit ihr Schwarm Toby (Nick Eversman) auf Bianca aufmerksam wird, holt sie sich Hilfe beim Footballkapitän Wesley (Robbie Amell). Im Gegenzug gibt sie ihm Nachhilfe, damit er sein Stipendium behalten kann. Die Zicke Madison (Bella Thorne) mischt sich allerdings ständig ein.

21:45 Uhr, Das Erste, Sophie kocht, Komödie

"Was ist denn nur los mit mir?" fragt sich die 37-jährige Sophie (Annette Frier) nicht zum ersten Mal. Ihre Ehe mit Bürohengst Hubertus (Hans-Jochen Wagner) ist in Routine erstarrt, die Erziehung ihrer drei heranwachsenden Kinder und das Engagement für den eigenen Catering-Service wachsen der Hausfrau und Unternehmerin über den Kopf. Als dann plötzlich lukrative Aufträge am laufenden Band eintrudeln, ihr der prominente Musiker Marc Avancen macht und Hubertus beschließt, ein Jahr berufliche Auszeit zu nehmen, stößt Sophie endgültig an ihre Grenzen: Midlife-Krisenalarm!