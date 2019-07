20:15 Uhr, ProSieben, Transcendence, Science-Fiction-Drama

Dr. Will Caster (Johnny Depp) arbeitet mit Herzblut daran, einen denkfähigen und zugleich zu Emotionen befähigten Computer zu erschaffen. Doch die Gruppe R.I.F.T. will einen solchen technischen Fortschritt verhindern und schießt aus Protest mit einer radioaktiv verseuchten Kugel auf ihn. Kann seine geliebte Frau Evelyn (Rebecca Hall) ihn retten, indem sie sein Gehirn, in den von ihm entwickelten Computer hochlädt?

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Hitze ist der Schauspieler Ulrich Tukur gewöhnt, denn er lebt seit Jahren im sonnigen Italien - abwechselnd in Venedig und in der Toskana. Ab August liefert sich der Wiesbadener "Tatort"-Ermittler Murot an der Seite seiner Kollegin Martina Gedeck in der bissigen Kino-Komödie "Und wer nimmt den Hund?" ein leidenschaftliches Beziehungsdrama. Seine Rateduell-Gegenspielerin, die Schauspielerin Caroline Peters, ist die Hitze des Lampenfiebers auf Theaterbühnen gewohnt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ich, du und der Andere, Kumpelkomödie

Die perfekte Hochzeit, die perfekten Flitterwochen - ein rundum perfektes Paar. Carl (Matt Dillon) und Molly Petersen (Kate Hudson) haben alles, was man sich wünschen kann und beziehen nun ihr gemeinsames Haus. Es könnte so schön sein, wäre da nicht Randy (Owen Wilson), Carls bester Freund, der gerade Job und Wohnung verloren hat. Natürlich bietet Carl ihm an, ein paar Nächte bei ihm und Molly unterzukommen. Doch der nervige Gast richtet sich schnell häuslich ein, bringt alles durcheinander und macht auch noch Molly schöne Augen.

20:15 Uhr, Sat.1, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Sci-Fi-Action

Die Turtles müssen den aus dem Gefängnis ausgebrochenen berüchtigten Serienmörder Shredder (Brian Tee) schnappen, welchem die Kreaturen Rocksteady und Bebop helfen. Und dann gibt es noch den krakenähnlichen Krang, dessen Ziel die Weltherrschaft ist. Können die Turtles New York retten und dabei dennoch im Verborgenen bleiben?

20:15 Uhr, WDR, Dschungelkind, Drama

Im Jahr 1979 zieht der deutsche Linguist Klaus Kuegler (Thomas Kretschmann) mit seiner Familie in den Dschungel von West-Papua, Neuguinea, um dort die Sprache und Gebräuche eines wilden Stammes, der Fayu, zu studieren. Für den Forscher, seine Frau Doris (Nadja Uhl) und die drei heranwachsenden Kinder beginnt eine aufreibende Zeit, geprägt von ungewohnten, schwierigen Lebensumständen und der vorsichtigen Annäherung an eine ihnen fremde Kultur, die nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit ihren Gastgebern.