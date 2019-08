20:15 Uhr, Das Erste, Maria Mafiosi, Kriminalkomödie

Die Polizistin Maria Moosandl (Lisa Maria Potthoff) und ihr Geliebter Rocco Pacelli (Serkan Kaya) erwarten Nachwuchs. Leider sind die Familienverhältnisse alles andere als optimal: Marias Vater (Alexander Held) ist der Polizeichef im beschaulichen Landsberg und ihr künftiger Schwiegerpapa Silvio (Tommaso Ragno) der bestens vernetzte Inhaber der Pizzeria "Il Paradiso" und Statthalter eines sizilianischen Mafiaclans. Um die eigenen Familiengeschäfte voranzubringen, hat der Patrone für seinen einzigen Sohn bereits eine Hochzeit arrangiert - natürlich mit der Tochter des mächtigen Clanchefs aus Neapel.

20:15 Uhr, Sat.1, Vacation - Wir sind die Griswolds, Komödie

Rusty Griswold (Ed Helms) schwelgt in Kindheitserinnerungen. Mit seinen Eltern hat er früher einen Trip zum Freizeitpark Walley World unternommen. 30 Jahre später möchte er mit seiner Frau und den Kindern diese für ihn einmalige Urlaubsreise wiederholen. Auf dem Weg dorthin ereignen sich jedoch einige kleine und große Katastrophen.

20:15 Uhr, RTL, MEGA! Der Super-Supertalent-Samstag, Show

RTL zeigt noch einmal die schönsten, emotionalsten und stärksten Momente aller bisherigen 12 Staffeln. Alle Sieger, die lustigsten Tieracts, die talentiertesten Kids sowie Darbietungen, bei denen einem der Atem stockt und schräge Wiederkehrer wie Stefan "Die Bauchrolle" Choné. Und natürlich auch die besten Sprüche und Aktionen von Dieter Bohlen und Bruce Darnell.

20:15 Uhr, ProSieben, In meinem Himmel, Fantasydrama

Dezember 1973. Die 14-jährige Susie Salmon (Saoirse Ronan) lebt mit ihrer Familie in einer Kleinstadt in Pennsylvania. Das aufgeweckte Mädchen hat große Pläne für die Zukunft und ist zum ersten Mal verliebt. Eines Tages begegnet sie auf dem Nachhauseweg ihrem Nachbarn George Harvey (Stanley Tucci), der sie in sein Geheimversteck in einem Maisfeld lockt und ermordet. Susies Geist lebt in einer magischen Zwischenwelt weiter, von der aus sie beobachten kann, wie ihre Familie und auch ihr Mörder mit den Folgen der schrecklichen Tat leben.

20:15 Uhr, VOX, A Million Ways to Die in the West, Westernparodie

Albert (Seth MacFarlane) ist ein Feigling wie er im Buche steht und in seinem Wohnort "Old Stump" ein Außenseiter. Er hat noch nie eine Waffe benutzt, scheut jede Schlägerei und geht allen total auf die Nerven. Doch eines Tages kommt eine bildschöne Fremde namens Anna (Charlize Theron) in die Stadt und weckt in Albert tief verborgene Lebensgeister. Er verliebt sich in die toughe Lady und plötzlich wächst auch sein Mut - den er auch bitter nötig hat. Denn leider verheimlicht Anna ihm, dass sie schon mit Clinch (Liam Neeson) verheiratet ist, einem skrupellosen, schießwütigen Gauner. Als dieser erfährt, was seine Frau so treibt, schäumt er vor Wut und will Albert in einem Duell zur Strecke bringen.