20:15 Uhr, Das Erste, Echte Bauern singen besser, Komödie

Die Künstleragentin Franzi (Susanne Bormann) steht vor einem Problem: Ihr Top-Kunde, der abgehalfterte Rockstar Alexander Gromberg (Sebastian Bezzel), braucht dringend ein Comeback! Statt an neuen Songs zu arbeiten, leistet er sich jedoch einen Absturz nach dem anderen. Als der exzentrische Alkoholiker nach einem Exzess in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingeliefert wird, greift Franzi zu ungewöhnlichen Mitteln. Sie präsentiert einen Doppelgänger als Gromberg: den brandenburgischen Bauern Sven Gose.

20:15 Uhr, Sat.1, Zoomania, Digitrick-Krimikomödie

In der Stadt Zoomania werden immer mehr Raubtiere vermisst. Als eines wiederkommt, ist aus dem zivilisierten Bürger ein wildes Tier geworden. Hasen-Polizistin Judy Hopps bildet mit dem kriminellen Fuchs Nick ein sonderbares Team, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei begeben sie sich in ungeahnte Gefahr.

20:15 Uhr, Tele 5, Pans Labyrinth, Fantasydrama

Spanien, 1944. Ofelia (Ivana Baquero) zieht mit ihrer verwitweten Mutter Carmen (Ariadna Gil) zu deren neuem Mann aufs Land. Ihr Stiefvater, Captain Vidal (Sergi Lopez), jagt mit unvorstellbarer Grausamkeit die letzten Widerstandskämpfer gegen das faschistische Franco-Regime. Verschreckt von so viel Brutalität flüchtet sich Ofelia in eine Fantasiewelt, welche von mythischen Fabelwesen bewohnt wird. So auch von dem Faun Pan (Doug Jones), der glaubt, in ihr eine verschollene Prinzessin gefunden zu haben.

20:15 Uhr, Servus TV, Into the Wild - Die Geschichte eines Aussteigers, Abenteuerdrama

Der 20-jährige Christopher (Emile Hirsch) ist eigentlich so etwas wie ein Vorzeige-Amerikaner: Er stammt aus einem behüteten und wohlhabenden Elternhaus, hat eine außergewöhnliche Begabung und einen umwerfenden Charme. Doch wirklich glücklich ist er nicht. Von heute auf morgen bricht er aus seiner privilegierten Existenz aus und lässt alles hinter sich. Ohne einen Cent in der Tasche trampt Christopher quer durch die Staaten, Richtung Alaska, in die Wildnis. Unterwegs lernt er andere Aussteiger kennen, die wie er am Rande der Gesellschaft leben.

22:25 Uhr, Super RTL, The Kids Are All Right, Tragikomödie

Als Joni (Mia Wasikowska) 18 Jahre alt wird, sucht sie gemeinsam mit ihrem Halbbruder Laser (Josh Hutcherson) nach ihrem biologischen Vater (Mark Ruffalo). Denn die Geschwister sind Kinder eines lesbischen Ehepaares. Beide Eltern wurden schwanger durch künstliche Befruchtung, vom selben Samenspender, dem Betreiber eines Bio-Restaurants. Als Joni und Laser ihren sehr lockeren und entspannten Erzeuger finden und ihren Müttern vorstellen, gerät ihr harmonisches Familienleben durcheinander.