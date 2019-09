20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen XXL, Quizshow

Nach der erfolgreichen Staffel im Frühjahr meldet sich "Hirschhausens Quiz des Menschen" mit einer XXL-Ausgabe zurück. Es geht um die großen Themen: Liebe, Schlaf und Medikamente. Mitraten dürfen dieses Mal "Let's Dance"-Jurymitglied Motsi Mabuse, Schauspieler Wayne Carpendale, Sänger Nico Santos, Comedian Olaf Schubert, Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Moderatorin Verona Pooth.

20:15 Uhr, VOX, The Da Vinci Code - Sakrileg, Thriller

Als ein Bekannter von ihm im Louvre ermordet wird, rückt der Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) in den Blickpunkt der Polizei. Aber mit Hilfe der schönen Kryptologin Sophie (Audrey Tautou) kann er fliehen und versuchen, den wahren Täter zu finden. Dabei helfen ihm nicht nur die Symbole, die das Mordopfer in seinen letzten Zügen gezeichnet hat, sondern jede Menge weiterer Zeichen, die er auf seinem Weg findet. Die Spur führt zu einer Geheimorganisation, die ein Jahrtausende altes Geheimnis bewahren will.

20:15 Uhr, BR, Die Versöhnung, Familiendrama

Zehn Jahre ist es her, seit Benedikt Stirner (Markus Böker) sein Zuhause in einem Bergdorf in Bayern verlassen hat. Damals war sein jüngster Bruder bei einer gemeinsamen Klettertour abgestürzt und ums Leben gekommen: ein tragischer Unfall, für den der Vater (Kurt Weinzierl) Benedikt verantwortlich macht. Nun kehrt der verstoßene Sohn auf Bitten der Mutter nach Hause zurück - der Vater liegt im Sterben und Benedikt soll sich mit ihm versöhnen. Doch der strenge Familienpatriarch reagiert abweisend auf den überraschenden Besuch. Er kann ihm den Tod des Jüngsten noch immer nicht verzeihen.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Galaktisch gut: Stimmwunder vs. Verwandlungskünstler. Vollblutmusiker vs. Comedy-Chamäleon. Baden vs. Württemberg. In bis zu 15 Runden treten Max Mutzke und Teddy Teclebrhan im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Als Musik-Act unter anderem dabei: Mark Forster mit "194 Länder".

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyabenteuer

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.