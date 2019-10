20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Guido Cantz meldet sich mit einer neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" zurück. Live aus München präsentiert der Moderator die neusten Spaßfilme mit der versteckten Kamera - und natürlich gehen dabei auch wieder einige Prominente in die Falle. Wie sie ihren nicht immer freiwilligen "Verstehen Sie Spaß?"-Auftritt verkraftet haben, verraten die Gäste im Talk mit dem Gastgeber. Einer von ihnen ist diesmal Julius Brink, Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball.

20:15 Uhr, VOX, Seventh Son, Fantasy

Zehn Jahre ist es her, als der Geisterjäger John Gregory (Jeff Bridges) es geschafft hat, die mächtige Hexe Malkin (Julianne Moore) einzusperren und so die Menschheit vor ihr und ihrer Gefolgschaft zu schützen. Als Malkin die Flucht gelingt, liegt das Schicksal der Menschheit in den Händen des jungen Tom Ward (Ben Barnes). Dieser ahnt jedoch noch nichts von seiner Bestimmung. Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes, ein sogenannter Spook. Erst John Gregory klärt Tom über seine Fähigkeiten auf. Es bleibt ihm jedoch kaum Zeit, um Tom die Kunst des Geisterjagens zu lehren.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der fremde Sohn, Drama

Als Christine Collins (Angelina Jolie) im März 1928 nach Hause kommt, ist ihr neunjähriger Sohn Walter spurlos verschwunden. Nach monatelanger Suche wird Christine von Police Captain J.J. Jones (Jeffrey Donovan) informiert, man habe Walter gesund und munter gefunden. Als ihr das Kind (Devon Conti) am Bahnhof übergeben werden soll, behauptet Christine, dass dies nicht ihr Sohn sei. Und als die verzweifelte Mutter auf ihrer Geschichte beharrt, wird sie als geisteskrank abgestempelt.

20:15 Uhr, Sat.1, Ferdinand - Geht STIERisch ab!, Digitaltrickkomödie

Außen hart, innen aber ganz weich: Mit seinem massiven Erscheinungsbild macht Ferdinand auf die Leute einen gefährlichen Eindruck, weshalb sich viele von ihm abwenden. Blickt man jedoch hinter die Fassade merkt man schnell, dass der furchteinflößende Stier ein ganz großes Herz hat und lieber an Blumen riecht, als brutale Kämpfe in der Arena auszutragen. Als er eines Tages trotzdem gegen einen Matador antreten muss, beweist er, dass Andersartigkeit in Ordnung ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Liveshow bei Dir zuhause, Unterhaltungsshow

Ob Opa gegen Enkel, Mütter gegen Väter, Töchter gegen Söhne: In zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen kämpfen zwei Familien unter Anleitung der Spielführer Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen. Unterstützt von prominenten Mitkämpfern, batteln sich die gegnerischen Familien um den Sieg. Kommentiert wird der Live-Wettkampf auf offener Straße von Elmar Paulke.