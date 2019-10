20:15 Uhr, ZDF, Gottschalks große 80er-Show, Show

Mit einer großen Live-Musikshow feiert Thomas Gottschalk die 80er-Jahre und präsentiert internationale Stars und die Hits dieses unvergesslichen Jahrzehnts. Gemeinsam mit Kim Wilde, Nik Kershaw, Paul Young, Trevor Horn, Thomas Anders, Peter Schilling sowie den Talkgästen Katarina Witt, Mike Krüger, Barbara Wussow, Michael Groß, Jürgen Hingsen und Ingolf Lück begibt sich Thomas Gottschalk auf unterhaltsame Zeitreise. Mit Marc Almond von Soft Cell, T'Pau-Sängerin Carol Decker, dem Sänger der Cutting Crew, Nick Van Eede, und Steve Norman von Spandau Ballet haben sich vier Musik-Größen für ein Medley ihrer Erfolgstitel zusammengeschlossen.

20:15 Uhr, VOX, Zorn der Titanen, Antikfantasy

Zehn Jahre sind vergangen, seit Halbgott Perseus (Sam Worthington) den monströsen Kraken besiegt hat. Seitdem hat der tapfere Krieger seine Waffe niedergelegt und lebt mit seinem Sohn Helios als friedlicher Fischer. Die schwindende Götter-Verehrung des Volkes führt jedoch dazu, dass die Macht der Gottheiten zunehmend verfällt. Der von Göttervater Zeus (Liam Neeson) verbannte Hades (Ralph Fiennes) macht sich die Schwäche zu Nutze und entführt Zeus in die Unterwelt, um ihn dort als Preis für die eigene Unsterblichkeit dem monströsen Kronos zu opfern.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Liveshow bei Dir zuhause, Show

Willkommen in der ProSieben-Arena! Für "Die Liveshow bei Dir zuhause" schickt ProSieben Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel in ein Wohnviertel in Deutschland und lässt zwei Familien an der Seite der Moderatoren gegeneinander antreten. Mitten auf der Straße. Unterstützt von prominenten Stars. Mit vielen Überraschungen und jeder Menge Spaß. Und gigantischen Preisen.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyabenteuer

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an und glaubt keineswegs an die Auferstehung des Lords. Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix"...

20:15 Uhr, Tele 5, Lola rennt, Großstadtdrama

Manni (Moritz Bleibtreu) und Lola (Franka Potente), im Berlin der 1990er: Manni lässt 100.000 Euro in der U-Bahn liegen. Sein Hehler will die Kohle in 20 Minuten haben. Manni ruft Lola an. Er will einen Supermarkt ausrauben. Sie rennt los. Dreimal! Um ihn daran zu hindern und in den nächsten Minuten das Geld aufzutreiben. Dreimal endet die Story anders.