20:15 Uhr, ProSieben, CHiPs, Komödie

Jon (Dax Shepard) und Frank (Michael Peña) heuern bei der California Highway Patrol an, um auf den Straßen rund um L.A. auf ihren Motorrädern für Recht und Ordnung zu sorgen. Während Jon als ehemaliger Profi-Rennfahrer einen entspannten Job erwartet, wird der selbstverliebte FBI-Agent Frank bei der CHiPs undercover eingeschleust. Der Frischling und der hartgesottene Profi sollen ein Team bilden - Chaos ist programmiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom 2019 - Alles funkelt! Alles glitzert!, Musikshow

Die legendäre Dortmunder Westfalenhalle mit über 12.000 Zuschauern verwandelt sich in ein riesiges Lichtermeer - unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" Denn die größte und erfolgreichste Schlager-Eurovisionsliveshow feiert Jubiläum: Seit 25 Jahren begeistern die Feste-Shows regelmäßig Millionen Zuschauer! Es gratulieren: Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Oli. P, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi, die Kelly Family und viele weitere Stars - natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern!

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Halbblutprinz, Fantasyabenteuer

In seinem sechsten Jahr in Hogwarts, dem Internat für Zauberer und Hexen, stößt Harry Potter (Daniel Radcliffe) auf ein altes, mysteriöses Buch, das laut Inschrift dem Halbblutprinzen gehört. Der geheimnisvolle Fund gibt viele ungeahnte Details über Lord Voldemort (Ralph Fiennes) preis, und die Freunde Hermine (Emma Watson), Ron (Rupert Grint) und Harry erfahren immer mehr über die Vergangenheit des dunklen Zauberers. Es dauert nicht lange, bis sich das Trio in große Gefahr begibt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme, Komödie

Larry (Kevin James) ist alleinerziehender Vater zweier Kinder, Chuck (Adam Sandler) lebt sein Leben als Playboy. Die beiden sind beste Freunde und arbeiten seit Jahren zusammen bei der New Yorker Feuerwehr. Als Larry seine Rente in Gefahr sieht, überredet er Chuck, ihn zu ehelichen. Der willigt gutmütig ein - ahnt jedoch nicht, dass seine Unterschrift alleine nicht reicht. Weil ihre Beziehung unter Verdacht steht, zieht Chuck zu Larry, wo sie der Welt vorspielen, tatsächlich ein Paar zu sein. Das ist schon deshalb nicht einfach, weil sich Chuck in seine attraktive Anwältin verliebt.

20:15 Uhr, Tele 5, Fenster zum Sommer, Mysterydrama

So fühlt sich Glück an! Juliane (Nina Hoss) und August (Mark Waschke) sind seit sechs Monaten zusammen und auf Finnland-Urlaub. Eines Morgens aber erwacht Juliane nicht im finnischen Sommer, sondern im Berliner Winter - ein halbes Jahr zurück in der Vergangenheit! Drama oder Chance: Wird Julianes Freundin Emily (Fritzi Haberlandt) wieder sterben? Wird sie August erneut begegnen?