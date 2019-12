20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Am Vorabend des dritten Advent präsentiert Kai Pflaume eine neue Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell". In zehn umkämpften Duellen fordern diesmal kleine Könner zwischen 8 und 13 Jahren Kais prominente Gäste heraus. Mit dabei sind Frank Elstner, Jessica Schwarz, Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Markus Lanz und andere.

20:15 Uhr, Sat.1, Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung, Weihnachtskomödie

Kurz vor Weihnachten überrascht Scott Calvin (Tim Allen) alias Santa Clause seine Familie mit einem Urlaub am Nordpol. Doch die Idylle währt nicht lange: Jack Frost (Martin Short) hat es auf den Job des Weihnachtsmanns abgesehen und nutzt den Familientrip, um endlich die Macht am Nordpol an sich zu reißen. Um an sein Ziel zu kommen, macht er sich eine Klausel im Vertrag von Santa Clause zunutze, welche die beiden kurzerhand in die Vergangenheit befördert.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Peter Maffay: Für immer jung, Porträt

Er ist Deutschlands erfolgreichster Rock-Musiker und glänzt seit nunmehr 50 Jahren auf der Bühne. Im Rahmen einer 90-minütigen Dokumentation begleitete der Regisseur Rudi Dolezal zwei Jahre lang Peter Maffay. Die Doku zeigt Maffay nicht nur als Musiker, sondern auch als politischen Aktivisten, als Gründer einer Stiftung für traumatisierte Kinder und als Erfinder von "Tabaluga". Dabei gewährt er auch private Einblicke in sein Leben mit Partnerin Hendrikje Balsmeyer und Tochter Anouk.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Starkes Duell! Echte Kerle! Hohes Testosteron-Level! Schauspieler Wotan Wilke Möhring kämpft bei "Schlag den Star" gegen WM-Held Jens Lehmann. Tatort vs. Torwart. BVB-Fan vs. Schalke-Legende. Baujahr 1967 vs. 1969. In bis zu 15 Runden treten die beiden Ruhrpottler im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.

22:15 Uhr, RTL ZWEI, The Company You Keep - Die Akte Grant, Drama

Der Reporter Ben Shepard (Shia LaBeouf) wittert die Chance seines Lebens, als die seit Jahren vom FBI gesuchte Amerikanerin Sharon Solarz (Susan Sarandon) verhaftet wird. Sie war vor drei Jahrzehnten Mitglied der militanten Studentenbewegung "Weathermen", auf deren Konto mehrere Verbrechen gingen. Der ehrgeizige junge Lokalreporter beginnt zu recherchieren und stößt dabei auf die Spur des angesehenen Anwalts Jim Grant (Robert Redford), der unter falscher Identität ein friedliches Leben führte.