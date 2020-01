20:15 Uhr, Das Erste, Kryger bleibt Krüger, Komödie

Paul Krüger (Horst Krause) bekommt überraschend Besuch aus dem tschechischen Krygovice. Dessen Bürgermeisterin (Jana Hora-Goosmann) trägt dem Berliner Rentner höchstpersönlich eine überraschende Erbschaft an. Mit dem Nachlass seiner verstorbenen Tante Vera - der maroden Familienbrauerei - verbindet Krüger jedoch ebenso wenig Gutes wie mit seinem Geburtsort, den er in den Kriegswirren als Fünfjähriger verlassen musste. Jetzt sind die Zeiten zum Glück anders, aber die Sorgen in Krygovice groß. Nur Krüger kann als Erbe verhindern, dass chinesische Immobilienspekulanten die Brauerei ersteigern und dichtmachen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Tod einer Studentin, Krimi

Während einer Uni-Party wird eine junge Frau mit einer Flasche erschlagen. Der Täter hinterlässt keine Spuren, Zeugen gibt es auch keine. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Das Opfer ist die ehrgeizige Psychologiestudentin Katja. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) beginnen, im Umfeld der jungen Frau zu ermitteln und nehmen eine mysteriöse Arbeitsgruppe und deren kontroversen Leiter ins Visier. Im Zimmer der Ermordeten entdecken die Kommissare detaillierte Aufzeichnungen über eine Kommilitonin.

20:15 Uhr, VOX, Sleepless - Eine tödliche Nacht, Thriller

Anstatt den Gangstern von Las Vegas das Handwerk zu legen, verdienen sich die korrupten Cops Vincent (Jamie Foxx) und Sean (T.I.) lieber hin und wieder etwas auf kriminellem Wege hinzu. Als sie jedoch dem mächtigen Casino-Boss Stan Rubino (Dermot Mulroney) eine millionenschwere Ladung Kokain rauben, kidnappt dieser kurzum Vincents Sohn. Vincent hat eine schlaflose Nacht lang Zeit, um seinen Sohn zu retten und sich für eine Seite des Gesetzes zu entscheiden.

20:15 Uhr, ProSieben, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Actionabenteuer

Nevada, 1957: Der Archäologe und Uni-Professor Indiana Jones (Harrison Ford) und sein Kumpel Mac (Ray Winstone) stecken in großen Schwierigkeiten. Das Duo ist von sowjetischen Agenten unter Leitung der skrupellosen Irina Spalko (Cate Blanchett) gekidnappt worden. Indy soll in einer abgelegenen Lagerhalle eine geheimnisvolle Kiste identifizieren. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll.

21:45 Uhr, Das Erste, Liebling, lass die Hühner frei, Komödie

Es ist einige Zeit vergangen seit dem letzten Abenteuer der Familie Teuffel in Krummenwalde. Sophie (Salome Ridder) ist mittlerweile zwölf Jahre alt, ihr Bruder Kai (Martin Aselmann) und Schwester Lisa (Anke Retzlaff) sind aus dem Haus. Es scheint so, als hätten Beate (Katja Flint), nach wie vor Geschäftsführerin der hiesigen Mineralquelle, und Steffen (Axel Milberg) endlich mehr Zeit füreinander. Doch das täuscht. Das brandenburgische Innenministerium will Beate für die Leitung der "Quelle" den großen Verdienstorden des Landes verleihen und dieser Termin kollidiert geradewegs mit ihrer Silberhochzeit.