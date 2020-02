20:15 Uhr, Das Erste, Zum Glück gibt's Schreiner, Komödie

Katharina (Henriette Richter-Röhl) aus dem ländlichen Kleinpenning ist eine erfolgreiche Anwältin in München. Nur das Beziehungsleben lässt sich optimieren. Die Möglichkeit, dem Richtigen in ihrem Heimatort und durch Zufall zu begegnen, käme ihr niemals in den Sinn. Als sich Katharina um ihre Mutter Johanna (Thekla Carola Wied) kümmern muss, engagiert sie Mike (Jochen Matschke) für den seniorengerechten Umbau ihres Elternhauses. Dass ihre Mutter sofort Gefallen an dem gutaussehenden Schreinermeister als potenziellem Schwiegersohn findet, ist eigentlich schon ein Ausschlusskriterium für Katharina.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Parkplatz bitte sauber halten, Krimi

Auf einem abgelegenen Parkplatz wird die Leiche eines Professors im Gebüsch gefunden. Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) beginnen ihre Ermittlungen ohne Zeugen und Anhaltspunkte. Was hatte er dort gewollt? Was zuerst nach Raubmord aussieht, entpuppt sich bald als Mord in der Swingerszene. Linett und Otto treffen auf eine Mauer des Schweigens, denn niemand will an diesem Abend auf dem Parkplatz gewesen sein.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

20:15 Uhr, Tele 5, Geisterfjord, Thriller

Island. Auf einer einsamen Insel richten Gardar, Katrin und Freundin Lif ein altes Haus her. Auf dem Festland wird in einer Kirche eine Frauenleiche gefunden. Die Polizistin Dagny und der Psychologe Freyr untersuchen den Fall. Was haben die beiden Schauplätze mit dem rätselhaften Verschwinden von Freyrs kleinem Sohn zu tun?

21:45 Uhr, Das Erste, Hausbau mit Hindernissen, Familienkomödie

Endlich raus aus der viel zu kleinen Wohnung und genug Platz für alle vier: Davon träumen die Seewalds - Martin (Hans Löw) und Karla (Katharina Schüttler) mit ihren Kindern Mats (Arne Wichert) und Finja (Lilli Ray) - schon lange. Leider ist das in Berlin mit dem Einkommen eines Fliesenlegers und einer Krankenschwester geradezu illusorisch. Mit allerlei Tricks und auf Pump schaffen es die beiden dennoch, ein Häuschen im Grünen zu ersteigern. Leider kommen schon bald unerwartete Probleme auf die Seewalds zu...