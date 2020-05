20:15 Uhr, RTL, 5 gegen Jauch, Unterhaltungsshow

Neuer Fünfkampf, neue Promis und neue Folgen mit dem Dreamteam Pocher-Jauch. Moderator Oliver Pocher ist wieder da und Quizkandidat Günther Jauch fordert neue Prominente heraus. Jeweils fünf Stars treten an und wollen Günther Jauch in die Schranken weisen und für einen guten Zweck möglichst viel Geld gewinnen. Sieg und Niederlage liegen dicht beieinander.

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund - Blutlinien, Krimireihe

Bei Renovierungsarbeiten eines Hauses wird die einbetonierte Leiche einer jungen Frau entdeckt. Für Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) hat der Fall eine sehr persönliche Seite - die Tote ist eine Jugendfreundin, die 1996 spurlos verschwand. Zusammen mit ihren Kollegen begibt sie sich auf eine Reise in die Abgründe einer Familie und einer Tat, deren Schatten bis in die Gegenwart reichen.

20:15 Uhr, das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Unterhaltungsshow

Wieder einmal präsentiert Moderator Guido Cantz neue Spaßfilme mit prominenten Opfern und Lockvögeln. Zu Gast ist diesmal unter anderem Evelyn Burdecki, die von dem österreichischen TV-Koch und Lockvogel Alexander Kumptner reingelegt wurde. Kumptner wird in die Sendung per Video zugeschaltet. Zu Gast im Studio ist auch Comedian Özcan Cosar, der ebenfalls in die Falle gelockt wurde. Außerdem ging Sängerin Maite Kelly Guido Cantz auf den Leim.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wenn Liebe so einfach wäre, Komödie

Nie wieder Sex mit dem Ex - das hat Jane (Meryl Streep) jedenfalls nach der Scheidung geglaubt. Doch als Jane Leben und Haus komplett umkrempeln will, sucht Ex-Mann Jake (Alec Baldwin) offensiv ihre Nähe. Aber Jane hat gerade einen neuen Mann kennengelernt. Der Architekt Adam (Steve Martin) soll ihr Haus umbauen. Adam verliebt sich in Jane und wirbt um ihre Gunst. Jake, Adam oder vielleicht doch lieber Single?

20:15 Uhr, ProSieben, Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Unterhaltungsshow

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?