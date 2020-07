20:15 Uhr, VOX, Lone Ranger, Wildwestabenteuer

Im Land der Cowboys: Die Eisenbahn kommt in den Westen und verspricht Wohlstand und Fortschritt, doch sie lockt auch skrupellose Geschäftsmänner und Gangster an. Der angehende Staatsanwalt John Reid (Armie Hammer) und sein Bruder, Ranger Dan (James Badge Dale), stellen sich den Machenschaften von Butch Cavendish (William Fichtner) in den Weg, doch nur John überlebt den von Butch geplanten Hinterhalt. Er wird von dem Indianer Tonto (Johnny Depp) gefunden und wieder gesund gepflegt. Da John offiziell für tot erklärt wurde, will er von jetzt an als maskierter Rächer Verbrechen bekämpfen. Sein Name: "Lone Ranger".

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung

In einem Berliner Hotel wird Julia Sanders leicht bekleidet und erwürgt aufgefunden. Das starke Team ermittelt, dass Julia dort häufiger über eine Seitensprungagentur Männer traf. Linett (Stefanie Stappenbeck), Otto (Florian Martens) und Sebastian (Matthi Faust) nehmen die Ermittlungen auf und tauchen in die Welt der professionellen Seitensprünge ab. Ist der Täter in diesem Umfeld zu finden, oder hatte sonst noch jemand Grund, die junge Frau zu töten?

20:15 Uhr, ProSieben, Duff - Hast du keine, bist du eine, Komödie

Bianca (Mae Whitman) ist klein, burschikos und etwas pummelig. Daher scheint sie eine perfekte DUFF (Designated Ugly Fat Friend) zu sein, denn ihre beiden besten Freundinnen sind beliebt, attraktiv und somit das Gegenteil von ihr. Damit ihr Schwarm Toby (Nick Eversman) auf Bianca aufmerksam wird, holt sie sich Hilfe beim Footballkapitän Wesley (Robbie Amell). Im Gegenzug gibt sie ihm Nachhilfe, damit er sein Stipendium behalten kann. Die Zicke Madison (Bella Thorne) mischt sich allerdings ständig ein.

20:15 Uhr, Sat.1, Ice Age 4 - Voll verschoben, Digitaltrickabenteuer

Faultier Sid kann sich im letzten Moment gemeinsam mit Mammut Manny und Tiger Diego auf eine Eisscholle retten, als die Kontinente durch einen Kataklysmus auseinander gewirbelt werden. Von ihren Artgenossen getrennt, treiben die drei ungewöhnlichen Freunde über die Meere. Dabei machen sie die Bekanntschaft von allerlei exotischen Meeresbewohnern. Als aus dem Nebel plötzlich die Umrisse eines zu einem Schiff umfunktionierten Eisbergs auftauchen, glauben alle schon an die Rettung. Herrscher auf diesem Schiff ist aber der fiese Pirat Captain Gutt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein (un)möglicher Härtefall, Komödie

Der Ehevertrag des Scheidungsanwalts Miles Massey (George Clooney) schützt im Falle einer Scheidung den reicheren Partner und dessen Vermögenswerte. Er gilt als nicht zu knacken. Die schöne Marylin (Catherine Zeta-Jones) geht bei ihrer Scheidung leer aus. Zwar hatte ihr Mann Rex (Edward Herrmann) keinen Massey-Ehevertrag, doch Miles gelang es, Marylin vor Gericht als berechnend und geldgierig zu denunzieren. Eigentlich könnte Miles Marylin damit "zu den Akten legen". Doch die dunkelhaarige Schöne hat dem findigen Juristen während des Prozesses gehörig den Kopf verdreht. Er nähert sich ihr an, nicht ahnend, wozu Marylin fähig ist.