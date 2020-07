20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Die ganze Stadt ein Depp

Das Trio Schaller (Alexander Held), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Flierl (Bernadette Heerwagen) muss gleich zwei Mordfälle klären - und das zu einer Zeit, in der München Kopf steht: Das Oktoberfest ist in vollem Gange. Ein Nachbar von Kriminaloberrat Zangel (Christoph Süß) wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der vereinsamte Rentner, Josef Kleint, wurde erschlagen. Ein wertvolles Gemälde, das die Wand der Wohnung des Opfers schmückte, wird das Zentrum eines Irrgartens aus Verdächtigen. Als sich dann ein zweiter Mord ereignet, werden die Ermittler vor ein noch größeres Rätsel gestellt.

20:15 Uhr, ProSieben, Mädelstrip, Komödie

Emily (Amy Schumer) verliert dummerweise ihren Job und ihren Freund. Damit der heiß ersehnte Urlaub in Ecuador nicht ins Wasser fällt, nimmt sie ihre Mutter Linda (Goldie Hawn) mit. Die erweist sich im fremden Land nur leider als hysterisch und überfürsorglich. Als sich der Tochter dann die Chance zum Abenteuer bietet, wird das Zweiergespann entführt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die verrückten 80er - Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen, Doku

Kein Jahrzehnt ist beliebter bei den Menschen in Deutschland als die 1980er-Jahre. Sie werden deshalb nicht umsonst das "Sehnsuchtsjahrzehnt der Deutschen" genannt. Das Erste zeigt eine dreistündige Zeitreise mit bewegenden Momenten und spannendem, skurrilem und aufregendem Originalmaterial aus einem Jahrzehnt, das sich tatsächlich durch eines insbesondere auszeichnet: Es war unglaublich facettenreich.

20:15 Uhr, Sat.1, Hotel Transsilvanien, Gruseltrickspaß

Das "Hotel Transsilvanien" ist neben seiner geliebten Tochter Mavis Draculas größter Schatz. Hier können sich alle Arten von Monstern ungestört austoben. Als sich der Rucksacktourist Jonathan auf das Schloss verirrt, bricht Panik unter den Gästen aus - schließlich ist er ein Mensch! Zu allem Überfluss verliebt sich Mavis in den vorwitzigen Bengel und will mit ihm durchbrennen.

22:00 Uhr, Sat.1, Victor Frankenstein - Genie und Wahnsinn, Horror

Medizinstudent Victor Frankenstein (James McAvoy) engagiert den jungen Igor (Daniel Radcliffe), ihm bei seinen sonderbaren Experimenten zu assistieren. Frankensteins Forschungen drehen sich um die Erschaffung und Wiederbelebung neuartiger Lebewesen aus den Überresten verstorbener Tiere. Die Ideen werden immer abstruser, als der verrückte Wissenschaftler beschließt, eine Kreatur aus menschlichen Leichenteilen zu erschaffen.