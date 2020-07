20:15 Uhr, ProSieben, I Feel Pretty, Komödie

Auf Datingportalen wird sie nicht angeschrieben, in der Bar ignoriert und in stilvollen Mode-Boutiquen auf die Onlineseite für große Größen verwiesen: Renee (Amy Schumer) ist sich sicher, dass diese Ablehnung mit ihrem vermeintlich "durchschnittlichen" Äußeren zusammenhängt. Als sie jedoch nach einem Sturz im Fitnessstudio und einem Schädelhirn-Trauma ein komplett neues Selbstbewusstsein entwickelt, scheint sie vom Glück verfolgt zu werden. Würde nur der neu gewonnene Zauber länger anhalten.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt - Gejagt, Rateshow

16 prominente Kandidaten in vier Teams gehen in den Quiz-Marathon. Sie stellen sich mehr als 500 Fragen und versuchen einen der vier Jäger mit ihrem Wissen und Teamgeist für einen guten Zweck zu schlagen. An den Start gehen wollen unter anderem: Entertainerin Verona Pooth, Schauspielerin Jasmin Tabatabai, Moderatorin Laura Wontorra, "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch, Schauspieler Matthias Matschke, die Comedians Markus Krebs, Lutz van der Horst, Musiker Gil Ofarim und Tennislegende Boris Becker.

20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Lucas: Löwenherz

Eine Frau verbrennt in der Nähe der Raststätte Regensburg in ihrem Auto. Schnell finden Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) und die ins Team zurückgekehrte Judith Marlow (Jördis Richter) heraus, dass es kein Unfall war. Der Wagen wurde angezündet, während das Opfer noch am Leben war. Die erste heiße Spur führt die Ermittler zum renommierten Schönheitschirurgen Dr. Alexander Krayenberg (Thomas Heinze), bei dem die Tote regelmäßig ästhetische Eingriffe durchführen ließ.

20:15 Uhr, VOX, Der Kaufhaus Cop 2, Actionkomödie

Nach vielen Jahren als Kaufhaus-Wachmann gönnt Paul Blart (Kevin James) sich einen Urlaub mit seiner Tochter Maya (Raini Rodriguez) in Las Vegas. Dort will Paul die Security Guard Expo, eine Messe für Wachmänner, besuchen. Doch kaum im Hotel angekommen, hat Maya nur noch Augen für den gutaussehenden Hotel-Mitarbeiter Lane (David Henrie) und es kommt zu einem gehörigen Streit zwischen Vater und Tochter. Als Maya jedoch in die Fänge des skrupellosen Gangsterbosses Vincent gerät, der plant, verschiedene Hotels und Casinos in der Stadt auszurauben, zieht Paul alle Register und zeigt erneut, wozu ein Kaufhaus-Cop fähig ist.

20:15 Uhr, Sat.1, The LEGO Ninjago Movie, Digitaltrickkomödie

Die Attacken Garmadons versetzen die Bewohner Ninjagos in Angst. Darunter leidet besonders Lloyd, der als Sohn des Bösewichts von seinen Mitschülern gemieden wird. Dabei verkennen sie, ihn aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Lloyd gehört nämlich gemeinsam mit seinen fünf Freunden der geheimen Ninja-Force an, die dank des Großmeisters Wu sämtliche Spezialfähigkeiten vereint und versucht, Garmadon zur Strecke zu bringen.