Christiane Hörbiger und Sebastian Bezzel geraten in "Einmal Sohn, immer Sohn" (Das Erste) aneinander. In "Stralsund: Das Phantom" (ZDF) fühlen sich mehrere Frauen von einem Unbekannten verfolgt.

20:15 Uhr, Das Erste, Einmal Sohn, immer Sohn, Komödie

Lilo Maertens (Christiane Hörbiger) ist ihre eigene Erfolgsmarke: Ikone der Frauenbewegung, Herausgeberin des Magazins "Lilo" und eine Grande Dame, die stolz darauf ist, sich nicht auf "innere Werte" reduzieren zu lassen. Am liebsten macht die Alleinherrscherin, sehr zum Leidwesen der ehrgeizigen Chefredakteurin Angela (Jasmin Gerat), alles selbst - sogar die Fotoauswahl für die Hommage zu ihrem 80. Geburtstag in der "Lilo". Nur ein Kapitel ihres bewegten Lebens möchte sie raushalten: Lilo als Mutter.

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Das Phantom

Ein Mann dringt in einem Mehrfamilienhaus in die Wohnung einer jungen Frau ein, während sie schläft. Er sieht sich ihren Wäscheschrank an, danach betäubt er die Frau. Am nächsten Tag vertraut sich die junge Polizistin Petra Degenhardt (Picco von Groote) Nina Petersen (Katharina Wackernagel) an, denn sie hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Petra erzählt außerdem, dass ihre Freundin Maren Leiser (Judith Neumann) ebenfalls glaubt, beobachtet zu werden. Nina will Ermittlungen aufnehmen, auch wenn noch keine Straftat vorliegt.

20:15 Uhr, Sat.1, Men in Black 3, Sci-Fi-Komödie

Eigentlich sollte es ein normaler Arbeitstag für Alien-Vernichter Agent J (Will Smith) werden. Doch als sein Kollege Agent K (Tommy Lee Jones) spurlos aus dem MIB-Hauptquartier verschwindet, begibt er sich auf die Suche nach ihm. Bei seinen Recherchen berichtet Agentin O (Emma Thompson), dass der Gesuchte bereits seit 40 Jahren tot ist. Agent J glaubt an eine außerirdische Invasion, die den Lauf der Geschichte manipuliert hat, und reist ins New York der 1960er Jahre. Seine Mission: Er muss den Tod von Agent K verhindern.

20:15 Uhr, ProSieben, Blind Side - Die große Chance, Drama

Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) ist eine glückliche Ehefrau, zweifache Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages lernt sie den Obdachlosen Michael Oher (Quinton Aaron) kennen. Der Teenager kann nicht schreiben und rechnen, er hat Tag für Tag eine kurze Hose und ein T-Shirt an - auch im eisigen Winter. Leigh Anne lädt ihn ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Aus der menschlichen Geste wird schnell Zuneigung, und schon bald gehört Michael zur Familie - trotz sozialer und kultureller Unterschiede.

21:45 Uhr, Das Erste, Der Nesthocker, Komödie

Der Bauzeichner Armin (Francis Fulton-Smith) kommt überall im Leben mit atemberaubender Präzision zu kurz: beim Job, im Alltag und leider auch in der Liebe. Als Armin am wenigsten damit rechnet, ereignet sich ein Wunder. In der 45-jährigen Blumenhändlerin Tina (Carin C. Tietze) findet er überraschenderweise endlich eine Frau, die seinen Humor liebt und ihm guttut. Einer glücklichen Zweisamkeit der Frischverliebten steht jedoch jemand im Weg. Armins Gegenspieler ist kein attraktiver Alpha-Typ, sondern ausgerechnet der 27-jährige Sohn seiner Angebeteten. Hendrik (Florentin Will), ein hartnäckiger Nesthocker, möchte das Feld nicht kampflos räumen.