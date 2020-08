Ein Toter in einem Güllebecken ist ein Fall für das "Friesland"-Team (ZDF). In "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" (ProSieben) muss Alice den verrückten Hutmacher retten. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um den Sieg.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Schmutzige Deals, Krimi

In Ostfriesland stinkt es gewaltig. Der Leichenwagen von Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) wird mit Jauche überschüttet, und sein Bekannter Holger Frerichs wird tot in einem Güllebecken aufgefunden. Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) ergreift die erstbeste Gelegenheit, das matschige Terrain zu verlassen. Die Streifenpolizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) nehmen die Ermittlungen auf, während Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) von der Situation unbeeindruckt bleibt.

20:15 Uhr, ProSieben, Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, Fantasymärchen

Als Alice (Mia Wasikowska) durch einen Spiegel zurück ins Reich von Unterland schlüpft, sieht sie sich der Aufgabe gestellt, ihren alten Freund, den verrückten Hutmacher (Johnny Depp), zu retten. Hierfür muss sie die Zeit - ein männliches Geschöpf, halb Mensch, halb Uhr - davon überzeugen, in die Vergangenheit reisen zu dürfen, ehe die Zeit abläuft.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

In der extralangen Primetime-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" geht es diesmal heiß her. Und das liegt nicht nur an den prominenten Gästen wie den Schauspielern Elyas M'Barek, Jürgen Vogel, Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Anna Loos und Schlagerstar Vanessa Mai, sondern auch an den spektakulären Experimenten im Studio.

20:15 Uhr, VOX, 47 Meters Down, Taucher-Horror

Bei einem Urlaub in Mexiko lassen sich die beiden Schwestern Lisa (Mandy Moore) und Kate (Claire Holt) zu einer Tauchfahrt in einem Haikäfig überreden. Doch der spektakuläre Unterwasser-Trip wird zum ultimativen Albtraum, als das Sicherungsseil reißt und der Käfig mit den beiden Schwestern 47 Meter in die Tiefe auf den Meeresgrund rauscht. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit, denn der Sauerstoff wird knapp und der Käfig ist umringt von Haien.

20:15 Uhr, Sat.1, (T)Raumschiff Surprise - Periode 1, Komödie

Wir schreiben das Jahr 2304: Vor 250 Jahren haben die ersten Menschen den Mars besiedelt und kehren nun unter der Führung des finsteren Herrschers Rogul auf die Erde zurück, um sie zu besetzen. Eine Katastrophe steht bevor - gäbe es nicht die Besatzung des Raumschiffs Surprise, die von Königin Metapha als Rettungscrew eingesetzt wird. Doch das Team - Käpt'n Kork (Christian Tramitz), Mr. Spuck (Michael "Bully" Herbig) und Ingenieur Schrotty (Rick Kavanian) - interessiert sich kaum für die Rettung der Erde.