In James Camerons Meisterwerk "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (Sat.1) geht Jake Sully auf eine besondere Mission. "Im Abgrund" (Das Erste) observiert Peter Kurth einen Kindermörder und die "Geister der Vergangenheit" (ZDFneo) treiben in England ihr Unwesen.

20:15 Uhr, Sat.1, Avatar - Aufbruch nach Pandora, Science-Fiction-Film

James Camerons digitaler Meilenstein schickt Sam Worthington auf Weltraummission: Als die Rohstoffe auf der Erde zur Neige gehen, setzt man verstärkt auf das Element Unobtainium, ein Material, das nur auf dem Mond Pandora existiert. Die einheimische Bevölkerung der Na'vi lehnt sich gegen den Raubbau an ihrer fantastischen Natur auf, weshalb Ex-Marine Jake Sully auf diplomatische Mission entsandt wird - im Körper eines Avatars.

20:15 Uhr, Das Erste, Im Abgrund, Krimi

Nicht jeder hat eine zweite Chance verdient. Da ist sich der erfahrene Ermittler Wallat (Peter Kurth) sicher - schon gar nicht der Kindermörder Hagenow (Tobias Moretti), der nach 15 Jahren Haft entlassen wird. Wallat übernimmt die Leitung eines LKA-Teams, das den potenziellen Wiederholungstäter überwacht. Sein "inoffizieller" Auftrag passt in kein Diensthandbuch: Wallat soll Hagenow - natürlich rechtzeitig - auf frischer Tat ertappen, um ihn für immer hinter Gitter zu bringen. Das LKA-Team oberserviert ihn rund um die Uhr. Als Wallat ihn bei einem nächtlichen Spaziergang aus den Augen verliert, beginnt am nächsten Morgen ein Albtraum: Ein Junge ist spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Geister der Vergangenheit, Horrorfilm

England in den frühen 1920er-Jahren. Die Bestsellerautorin Florence (Rebecca Hall) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geistererscheinungen und übernatürliche Phänomene mit logischen und wissenschaftlichen Erklärungen zu widerlegen. Eines Tages steht der Lehrer Robert Mallory (Dominic West) vor ihrer Tür. In dem Internat, in dem er unterrichtet, scheint es zu spuken. Einer seiner Zöglinge kam unter ungeklärten Umständen ums Leben, und Schüler wie Lehrer leben seitdem in Angst und Schrecken. Treibt ein Geist in dem alten Gemäuer sein Unwesen? Alte Schülerfotos scheinen darauf hinzuweisen. Nach einigem Zögern nimmt Florence die Aufgabe an...

20:15 Uhr, RTL, Big Performance - Wer ist der Star im Star?, Show

Bedeutende Showgrößen stehen wieder auf der Bühne. Doch die große Frage ist "Wer ist der Star im Star?" Denn hinter den weltbekannten Sängern und Sängerinnen stecken in Wahrheit deutsche Prominente, die sich in ihr Musik-Idol verwandelt haben. Wem gelingt die perfekte Illusion? Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer raten, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbirgt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das Promi-Special, Rateshow

Unter anderem trauen sich Oliver Pocher, Wolfgang Bosbach, Joachim Llambi, Sonja Zietlow und Marcel Reif und spielen gegen die fünf Experten. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für den guten Zweck? Das Experten-Team besteht in der Spezialausgabe aus Ulrich Wickert (Zeitgeschehen), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen), und mit Wigald Boning (Erdkunde) ist auch der amtierende und erste Promi-Special-Gewinner als Gegner dabei.