© RTL / (c) 2014 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation

"The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro": Als Spider-Man wird Peter Parker (Andrew Garfield) in New York City als Held gefeiert.

In "The Amazing Spider-Man 2" (VOX) trifft Peter Parker auf den Superschurken Electro. Jennifer Aniston und Adam Sandler geben sich in "Meine erfundene Frau" (ProSieben) als Ehepaar aus. Bei "Wilsberg" (ZDF) endet eine Geburtstagsfeier tödlich.

20:15 Uhr, VOX, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, Superheldenaction

Peter Parker (Andrew Garfield) hat als Spider-Man kein leichtes Leben: Auf der einen Seite fühlt er sich dazu verpflichtet die Menschen von New York zu beschützen, auf der anderen Seite bemüht er sich um die Beziehung zu seiner großen Liebe Gwen Stacy (Emma Stone). Die Lage spitzt sich zu, als Oscorp-Mitarbeiter Max Dillon (Jamie Foxx) durch einen Arbeitsunfall zum buchstäblich unter Strom stehenden Bösewicht Electro mutiert, und den Times Square zerstört. Zu allem Überfluss erfährt Peters Freund Harry Osborne (Dane DeHaan), dass er eine unheilbare Krankheit geerbt hat und dadurch Züge seines verhassten Vaters annimmt.

20:15 Uhr, ProSieben, Meine erfundene Frau, Komödie

Schönheitschirurg Danny (Adam Sandler) ist Single, trägt aber einen Ehering. Sein Plan: Er will mit Frauen ausgehen, ohne bei ihnen die Erwartung zu wecken, auf der Suche nach einer festen Bindung zu sein. Schließlich trifft er aber seine Traumfrau - und die entdeckt den Ring. Danny tut kurzerhand so, als ob er sich von seiner fiktiven Frau scheiden lassen wolle. Er engagiert seine Assistentin Katherine (Jennifer Aniston) und deren Kinder als seine Ex-Familie - mit fatalen Folgen.

20:15 Uhr, Tele 5, Die Schöne und das Biest, Fantasydrama

Belles Vater (André Dussollier) ist Kaufmann. Als seine Schiffe auf See verloren gehen, ist er pleite. Der Witwer muss alles verkaufen und mit seinen sechs Kindern aufs Land ziehen. Auf einer Reise gerät der Vater in das Schloss, in dem ein verfluchtes Biest haust. Als er es bestiehlt, will das Biest ihn töten. Doch stattdessen opfert Belle (Léa Seydoux) sich.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Prognose Mord

Die Geburtstagsfeier von Steuerfahnder Matthias Lehnhoff nimmt nach einem Streit mit seiner Frau ein jähes Ende. Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) finden Lehnhoff kurz darauf tot in der Nähe der Gaststätte. Neben der Leiche kniet, mit Pistole in der Hand, Ehefrau Hanna. Für Kommissarin Anna Springer und ihren Kollegen Overbeck ist die Sache klar: Hanna Lehnhoff hat ihren Mann erschossen. Doch ist vielleicht alles ganz anders, als es scheint?

22:05 Uhr, Sat.1, Focus, Thriller

Betrug und Liebe sind nur schwer zu vereinbaren. Das merkt auch der Trickbetrüger Nicky Spurgeon (Will Smith), als er die attraktive Kleinkriminelle Jess Barrett (Margot Robbie) kennenlernt. Er weiht sie in seine Tricks ein, doch als sie Gefühle füreinander entwickeln, beendet er die Zusammenarbeit. Drei Jahre später treffen sie in Buenos Aires erneut aufeinander, wo Nicky den Coup seines Lebens plant. Jess verdreht Nicky jedoch so den Kopf, dass sein Plan zu scheitern droht.