Moderator Guido Cantz präsentiert neue Streiche in "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste). In "Schatten der Mörder - Shadowplay" (ZDF) sucht der Polizist Max seinen kriminellen Bruder. Jason Statham kutschiert unterdessen in "Transporter 3" (VOX) eine Geisel quer durch Europa.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Guido Cantz zeigt wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio prominente Gäste - von denen manch einer selbst aufs Glatteis geführt wurde oder seine Qualitäten als Lockvogel für die Sendung unter Beweis stellte. Diesmal unter anderem mit dabei: Vanessa Mai, Axel Milberg, Elton und die Ehrlich Brothers.

20:15 Uhr, ZDF, Schatten der Mörder - Shadowplay (2), Krimiserie

Max (Taylor Kitsch) bekommt Druck von seinem Vorgesetzten Franklin (Michael C. Hall), den Mord an den GIs so schnell wie möglich aufzuklären. Er selbst ist getrieben von der Suche nach seinem Bruder Moritz. Er fürchtet, dass dieser erneut zuschlägt. Und tatsächlich sucht Moritz (Logan Marshall-Green) die Fahrradladenbesitzerin Berta Spiel (Petra Hartung) in ihrem Geschäft auf und entführt sie. Berta war Aufseherin im Lager Dachau und Moritz will durch sie Informationen über ihre Vorgesetzten herausbekommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Coco - Lebendiger als das Leben!, Digitaltrickkomödie

Miguel träumt davon, Musiker zu werden, so wie sein großes Idol Ernesto de la Cruz, der als Gitarrist in Mexiko Bekanntheit erlangte. Doch Miguels Familie ist strikt gegen das Musizieren und so macht sich der Junge davon und landet ausgerechnet am "Día de los muertos" im Reich der Toten. Wird er es noch vor Sonnenaufgang schaffen, nach Hause zu kommen, ehe er sich in ein Skelett verwandelt?

20:15 Uhr, VOX, Transporter 3, Actionthriller

Eigentlich hatte sich Frank Martin (Jason Statham) dafür entschieden, seinen Job als Transporter für hochsensible Waren aufzugeben. Doch er hat seine Pläne ohne den ehemaligen Delta Force Soldat Jonas Johnson (Robert Knepper) gemacht. Im Auftrag der Entsorgungsgesellschaft Ecocorp hat Johnson Valentina (Natalya Rudakova), die Tochter des ukrainischen Umweltministers Vasilev, entführt. Ecocorp will so eine offizielle Genehmigung für die Entsorgung von Giftmüll in der Ukraine erpressen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Gattaca, Sci-Fi-Drama

Vincent (Ethan Hawke) ist ein Mensch zweiter Klasse. Auf natürlichem Wege geboren. Anfällig für Krankheiten, eignet er sich nicht dazu, ins Raumfahrtprogramm der Organisation Gattaca aufgenommen zu werden - doch genau das ist sein Traum. So nimmt er die Identität eines anderen (Jude Law) an und schleicht sich in den Konzern ein. Das Ziel vor Augen, droht ihn ein Gewaltakt zu vernichten. Vincent könnte nicht nur als Betrüger entlarvt, sondern auch als Unschuldiger für einen Mord verurteilt werden.