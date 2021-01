Ein Mord im OP-Saal beschäftigt "Ein starkes Team" (ZDF). Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. In "Die 5. Welle" (VOX) sucht die junge Cassie ihren von Aliens entführten Bruder.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Man lebt nur zweimal, Krimi

Ein junger Mann stirbt im OP, erschossen von einem maskierten Unbekannten. Der Patient sollte eine Teilorganspende seiner Freundin Jasmin bekommen. Das "starke Team" beginnt zu ermitteln. Gemeinsam mit seinem Bruder Benny Schack (Max Krause) war der ermordete Lukas Schack Erbe eines Parfümherstellers. Lukas war der kreative Kopf des Unternehmens. Er galt als Genie. Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) tauchen ab in die Welt der Düfte.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Für die erste extra lange Ausgabe "Wer weiß denn sowas?" in 2021 hat Moderator Kai Pflaume sich erneut sechs prominente Gäste eingeladen, die Lust auf ein spannendes Rateduell haben. Außerdem bekommt er Besuch von einer jungen Hyäne, einem Alpensteinbock und einem "Shire Horse", das ob seiner Größe auch "Gentle Giant" genannt wird. Natürlich gibt es auch wieder drei aufwendige und spektakuläre Live-Experimente im "Wer weiß denn sowas XXL"-Studio.

20:15 Uhr, RTLzwei, School of Rock, Komödie

Für Dewey Finn (Jack Black) hat das Leben nur einen Sinn: Rock-Musik! Doch als der passionierte Rocker von seiner Band gefeuert wird, steht er vor einem geplatzten Traum und einem Berg Schulden. Per Zufall kommt er an eine Stelle als Aushilfslehrer an einer Privatschule. Mit seiner unkonventionellen Art gewinnt er schnell das Vertrauen der Schüler und entschließt sich, aus ihnen eine Rockband zu formen, die einen Nachwuchsband-Wettbewerb gewinnen und so seinen Ruf wiederherstellen soll.

20:15 Uhr, VOX, Die 5. Welle, Sci-Fi

Die Erde, und mit ihr die gesamte Menschheit, steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht - darunter die junge Cassie (Chloë Grace Moretz). Sie versucht, ihren von Aliens entführten Bruder zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben auslöscht. Dazu verbündet sich Cassie mit einem Fremden.

20:15 Uhr, Tele 5, Guardians of the Night - Vampire War, Fantasyaction

Moskau bei Nacht. Der 18-jährige Kurier Pasha (Ivan Yankovskiy) liefert gerade ein Paket aus, als eine junge Frau überfallen wird. Unterstützt vom hinzueilenden Gamayun (Leonid Yarmolnik) und seinen Mannen kann er die mysteriöse Dana (Lyubov Aksyonova) retten. So taucht Pasha plötzlich in die unbekannte Parallelwelt seiner Heimatstadt ein: den blutigen Krieg mit Vampiren, Werwölfen, Goblins, bösen Mächten.