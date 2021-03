"Tatort"-Kommissar Borowski (Das Erste) ermittelt nach einem Mord unter Frauenhassern. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) muss sich Tim Mälzer in Salzburg beweisen. In "Widows" (ProSieben) setzen drei Witwen die kriminellen Aktivitäten ihrer verstorbenen Ehemänner fort.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer, Krimi

Auf einer Brachfläche in der Nähe eines beliebten Kieler Clubs wird die misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Videoüberwachung des Clubs liefert Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) schnell einen Verdächtigen: Mario Lohse (Joseph Bundschuh). Der verschüchtert wirkende Außenseiter schaut sich regelmäßig im Internetforum des sogenannten "Pick-Up-Artists" Hank Massmann (Arnd Klawitter) frauenverachtende Videos an.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

In Mozarts Geburtsstadt Salzburg treffen Moderne und Tradition aufeinander. Der junge Salzburger Koch Kurt Berger Junior serviert Tim Mälzer einen der traditionellen Klassiker der österreichischen Küche schlechthin, die Grammelknödel. Mälzer ist nach dem ersten Bissen begeistert und lobt das Gericht auf das Höchste - eines seiner Top fünf Gerichte bei "Kitchen Impossible"! Für ihn steht fest: Es handelt sich um eine klare 10-Punkte-Aufgabe. Nichts kann Mälzers gute Laune trüben, doch leider begeht er bereits beim Einkauf einen fatalen Fehler.

20:15 Uhr, ZDF, Nächste Ausfahrt Glück, Komödie

Juri (Dirk Borchardt) ist in Eisenach geblieben und taucht zusammen mit Sybille (Susanna Simon) beim Tanzkurs auf. Sind die beiden inzwischen ein Paar? Katharina (Valerie Niehaus) ist zutiefst beunruhigt, als sie feststellt, dass sich bei ihr Eifersucht regt. Ihrer Freundin spielt sie hingegen vor, die Liebe zu Juri gehöre für sie in die Vergangenheit. Doch was ist wirklich in jener Nacht passiert, die Juri, Sybille und Christian (Christian Erdmann) zu dritt verbracht haben? Nach einem ausschweifenden Abend beim Stand-up-Paddling waren die Freunde in Juris altem Kinderzimmer abgestürzt.

20:15 Uhr, ProSieben, Widows - Tödliche Witwen, Thriller

Drei Witwen geraten in die kriminellen Aktivitäten ihrer verstorbenen Ehemänner. Veronicas (Viola Davis) bis dato sorgenfreies Leben hat ein jähes Ende, als sie sich plötzlich mit zwei Millionen Dollar Schulden konfrontiert sieht. Ihr einziger Ausweg: Komplizinnen rekrutieren und den Raubüberfall, den ihr Mann geplant hatte, in die Tat umsetzen.

20:15 Uhr, Sat.1, Avatar - Aufbruch nach Pandora, Science-Fiction

Als die Rohstoffe auf der Erde zur Neige gehen, setzt man verstärkt auf das Element Unobtainium, ein Material, das nur auf dem Mond Pandora existiert. Die einheimische Bevölkerung der Na'vi lehnt sich gegen den Raubbau an ihrer fantastischen Natur auf, weshalb Ex-Marine Jake Sully (Sam Worthington) auf diplomatische Mission entsandt wird - im Körper eines Avatars.