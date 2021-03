In "Polizeiruf 110" (Das Erste) läuft eine schüchterne Frau Amok. Sat.1 zeigt die Neuauflage des Krimi-Klassikers "Mord im Orient Express". In "Tomb Raider" (RTL) sucht Alicia Vikander nach einem sagenumwobenen Schatz.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Sabine, Krimi

Sabine (Luise Heyer) rackert sich ab, bei der Arbeit, für ihren Sohn Jonas - und wird doch ständig übersehen. Als die Schließung der Rostocker Arunia-Werft droht, in der sie als Servicekraft arbeitet, ist das wie der letzte Funke, der sie in Brand setzt. Ihre Verzweiflung lässt sie zur Waffe greifen - gegen "alle Arschlöcher" in ihrer Welt und sie fühlt das erste Mal Freiheit. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Sascha Bukow (Charly Hübner) arbeiten gegen die Zeit, denn Sabine hört nicht auf zu töten und es dauert, bis sie überhaupt auf sie kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Mord im Orient Express, Krimi

Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett (Johnny Depp). Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Kann er den Fall lösen, bevor der Mörder wieder zuschlägt?

20:15 Uhr, RTL, Tomb Raider, Actionabenteuer

Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft (Dominic West) begibt sich dessen Tochter Lara (Alicia Vikander) auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater.

20:15 Uhr, ProSieben, Alita: Battle Angel, Sci-Fi

Der Wissenschaftler Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) erweckt den kaputten Cyborg-Körper eines Mädchens (Rosa Salazar) zu neuem Leben. Gemeinsam mit ihrem Freund Hugo begibt sich Alita - wie Ido sie nennt - auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Als die Mächtigen der Stadt die Jagd auf sie eröffnen, entdeckt Alita alte Kräfte, die der Schlüssel zur Rettung ihrer Welt sein könnten.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Geliebter Sven, Liebesfilm

Alba (Nathalie Thiede) und Sven (Tobias Schönenberg) sind kurz davor, eine Pferdezucht aufzuziehen, als Sven mit seinem Segelboot in einen Tsunami gerät. Alba ist die Einzige, die an das Überleben des Verschollenen glaubt. Alba eröffnet - bis zu Svens erhoffter Rückkehr - eine Ferienpension. Als sich Tierarzt Marius (Tom Radisch) mit seiner schlecht gelaunten Tochter Line (Claire Wegener) einquartiert, wird ihr Lebensplan durcheinandergewirbelt. Zudem will ihre Mutter Elvira sie zurück in die Stadt holen.