TV-Tipps TV-Tipps am Sonntag

ProSieben zeigt die hippe Neuadaption des Klassikers "Robin Hood". Im "Tatort" (Das Erste) beschäftigt der Treppensturz einer Fabrikantenwitwe die Ermittler. Außerdem erlebt die junge Caro einen turbulenten "Sommer in Antwerpen" (ZDF).

20:15 Uhr, ProSieben, Robin Hood, Abenteuer

Lord Robin von Loxley (Taron Egerton) kann das Grauen der Kreuzzüge nicht länger ertragen und schreitet bei der Hinrichtung einer Gruppe Kriegsgefangener ein. John (Jamie Foxx) - dem Vater eines ermordeten Jungen - gelingt dabei die Flucht. Zurück in Nottingham wird Robin Zeuge des Unrechtsregimes, das der Sheriff mittlerweile etabliert hat. Mit John als Mentor an seiner Seite zieht der junge Rebell in den Kampf für das unterdrückte Volk.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Was wir erben, Krimi

Der verdächtige Treppensturz der 78-jährigen Fabrikantenwitwe Elisabeth Klingler (Marie Anne Fliegel) ruft die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) auf den Plan. Gerade hatte Klingler ihrer Tochter, ihrem Sohn, der Enkelin samt dem Notar eine Testamentsänderung verkündet: Die Familienvilla solle nach ihrem Tod an ihre Betreuerin Elena Zelenko (Wieslawa Wesolowska) gehen. Ein Schock für ihre empörten Kinder...

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Antwerpen, Romanze

Carolinas (Maike Johanna Reuter) Geburtstagsüberraschung für ihre Oma Magda (Nicole Heesters) verläuft anders als gedacht. Caro hat deren vermisste Sandkastenfreundin Judith in Antwerpen gefunden. Als sie diese dort besuchen wollen, wohnt jemand anderes in Judiths Wohnung. Es ist Mathis (Dries De Sutter), der die Wohnung gerade renoviert. Er habe sie vor einer Woche angemietet. Von Judith wisse er nichts. Magda vermutet, dass sie inzwischen gestorben ist. Caro hingegen will die Suche nicht aufgeben und setzt alles dran, Judith doch noch zu finden.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Allstars, Actionshow

Dr. Véronique Gilbert (Friederike Linke), die mit ihrer Tochter Lea aus Hamburg zu ihrer Familie nach Südfrankreich zurückgekehrt ist, eröffnet mit Dr. Hugo Simon (Nico Rogner) eine neue Landarztpraxis. Hugo fühlt sich als gleichberechtigter Partner, doch Véro hält als Tochter des Vorbesitzers Serge ein Prozent mehr an der Praxis: Grund für ständige Querelen. Mitten im Streiten - und Flirten - werden sie zu einem dramatischen Notfall gerufen. Magali (Valerie Stoll), Leas 18-jährige Nachhilfelehrerin, steht auf einer Brücke und will sich das Leben nehmen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Leg dich nicht mit Zohan an, Komödie

Der tödlichste Agent des israelischen Mossad heißt Zohan (Adam Sandler), den man ehrfürchtig als "Rembrandt der Granaten" bezeichnet - sehr zum Leidwesen des palästinensischen Terroristen Phantom (John Turturro). Doch eines Tages täuscht Zohan seinen Tod vor und taucht inkognito in New York auf, um seinen Traum zu erfüllen und Hair-Stylist zu werden. Im Salon von Dalia (Emmanuelle Chriqui) findet er Berufung und Liebe - aber die Vergangenheit ruht nicht.