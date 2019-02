20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Die Braut meines Bruders, Liebesfilm

Emma (Anna Hausburg) und ihr Freund Henry (Harry Ter Haar) haben sich mit einem Sandwich-Lieferdienst selbständig gemacht. Doch als sie ungewollt schwanger wird, verlässt er sie. Emma flüchtet zu ihrer Tante, die in Cornwall eine physiotherapeutische Praxis betreibt. Unter ihren Patienten ist auch Emmas Jugendfreund Marc (Joscha Kiefer). Er ist Profi-Fußballer - und schwul, was geheim bleiben soll. Marc und Emma vereinbaren, dass sie seine neue Verlobte spielt. Doch die Lügerei wird für Emma zum Problem, als sie sich in den Pianisten Charles Miller (Manuel Mairhofer) verliebt, der zudem auch noch Marcs Bruder ist...

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer und die deutschsprachige Koch-Elite gehen für den richtigen Geschmack erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit stellen sie sich unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, um die Koch-Ehre zu verteidigen. Während auf Tim Mälzer die "Kitchen Impossible"-Box in Murska Sobota (Slowenien) und Gornji Podgradci (Bosnien & Herzegowina) wartet, bekommt Max Stiegl in Berlin und New York (USA) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel, Dschungelshow

Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was passierte, nachdem die Dschungel-Promis wieder in Deutschland gelandet sind? Was machten die luxusentwöhnten Stars zuerst? Die Antwort gibt es in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel", wenn sich die Promis erstmals nach ihrem harten Dschungelaufenthalt wiedersehen. Wer hat noch eine Rechnung offen? Wer startet durch? Sonja Zietlow und Daniel Hartwich geben die Antwort!

20:15 Uhr, ProSieben, Django Unchained, Western

Broomhilda (Kerry Washington), die Ehefrau des Sklaven Django (Jamie Foxx), wurde von den Brittle-Brüdern verschleppt. Eines Tages wird Django vom Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) unter seine Fittiche genommen. Er verspricht ihm Freiheit, wenn er ihm behilflich ist, die Bande zu finden - tot oder lebendig. Django willigt ein, nicht ahnend, dass vor ihnen ein langer Weg voller Blei und Blut liegt.

20:15 Uhr, RTL II, 8 Blickwinkel, Thriller

Während seiner Rede im spanischen Salamanca wird der Präsident der Vereinigten Staaten von einem Attentäter angeschossen. Zeitgleich kommen bei einer Bombenexplosion etliche Menschen ums Leben. Mehrere Personen (Dennis Quaid, Forest Whitaker, Sigourney Weaver) haben die dramatischen Geschehnisse aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen; erst nachdem man dieselben 15 Minuten vor und kurz nach dem Anschlag aus der Sicht jeder einzelnen Person gesehen hat, kann man die schreckliche Wahrheit hinter dem Attentat erahnen.