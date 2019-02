20:15 Uhr, ProSieben, La La Land, Musical

In Los Angeles will sich Mia (Emma Stone) ihren großen Traum von der Schauspielkarriere erfüllen, und auch Sebastian (Ryan Gosling) möchte berühmt werden. Er plant, irgendwann seinen eigenen Jazz-Club zu eröffnen. Als sich die beiden ehrgeizigen Künstler über den Weg laufen, beginnen sie eine stürmische Liebschaft. Doch so erfüllend die Beziehung der beiden zunächst scheint, so instabil ist sie auch.

20:15 Uhr, RTL, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel), ein unsterblicher Kämpfer und letzter Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung retten. Im Kampf gegen eine Gruppe von fiesen Hexen und Zauberern, die unter der Rigide einer mächtigen Hexenkönigin stehen, verbündet er sich - nicht ganz freiwillig - mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem scheuen Priester (Elijah Wood). Gemeinsam gehen sie gegen das wachsende Heer der bösartigen Oberhexe vor, um diese endgültig zu besiegen.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Das verlorene Mädchen, Familienfilm

Katja (Simone Thomalla) verliert ein kleines Mädchen im Kaufhaus. War sie einfach unachtsam oder wurde das Kind entführt? Die Dorfhelferin leidet, als auch die Eltern von dem Verschwinden erfahren. Rätselhafterweise sitzt die kleine Fibi Wolf wenig später in der Kinderbetreuung des Kaufhauses und behauptet, Katja habe sie dorthin gebracht. Für Fibis Mutter Leslie (Nadine Wrietz) ist die Sache damit aus der Welt. Doch Katja zweifelt an ihrem Verstand. Wer hat Fibi ins Bälleparadies des Kaufhauses gebracht? Und warum? Katja erinnert sich an eine junge Frau, der sie gemeinsam mit Fibi im Aufzug begegnet war.

20:15 Uhr, RTL II, Klick, Fantasykomödie

Der ewig gestresste Architekt Michael Newman (Adam Sandler) findet kaum Zeit für seine Frau und seine beiden Kinder. Durch Zufall gerät er in einem Geschäft an eine revolutionäre Fernbedienung, mit der er nicht nur seine Elektrogeräte, sondern auch sein Leben steuern kann. Michael ist nun in der Lage, bei einem Streit mit seiner Frau diese einfach stumm zu schalten oder für ihn langweilige Pflichten wie der Besuch bei seinen Eltern, das Vorspiel beim Sex oder das gemeinsame Familienessen im Schnellvorlauf zu überspringen, während sein Körper auf Autopilot schaltet.

22:00 Uhr, ZDF, Hanna Svensson - Blutsbande, Thrillerserie

Nach einem Schäferstündchen mit seiner Kollegin Hanna verschwindet der Polizist Sven (Johan Hedenberg) auf dem Weg zur Arbeit - er wird entführt. Hat die Tat etwas mit seinem aktuellen Fall zu tun? Sven wollte später im Büro eigentlich über seine anonyme Informantin namens Inez sprechen - doch dazu kam es nicht mehr. Gemeinsam mit Björn (Magnus Krepper), einem Kollegen aus Svens Abteilung, geht Hanna (Marie Richardson) auf die Suche nach Sven. Privat hat sie derweil mit dem abgekühlten Verhältnis zu ihrem Sohn Christian (Adam Pålsson) zu kämpfen.

23:55 Uhr, ProSieben, Oscar 2019 - red. Carpet Live, Preisverleihung

Wer schnappt sich im Jahr 2019 den begehrtesten Filmpreis der Welt? Zum 91. Mal werden die Oscars dieses Jahr vergeben. Steven Gätjen (46) und die beiden ProSieben-Moderatorinnen Annemarie Carpendale (41) und Viviane Geppert (27) berichten vor der Preisverleihung live und exklusiv vom wohl hochkarätigsten roten Teppich der Film-Welt.