20:15 Uhr, ProSieben, Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste, Sci-Fi-Jugendabenteuer

Thomas (Dylan O'Brien) und seine Freunde konnten aus dem Labyrinth entfliehen. Sie werden zu einer mysteriösen Einrichtung namens WCKD gebracht, in der sie angeblich in Sicherheit sind. Doch Thomas ist skeptisch. Er erfährt von einer Widerstandsorganisation, die sich in der Brandwüste niedergelassen hat. Mit seinen Freunden flüchtet er aus dem Komplex und begibt sich auf die Suche. Gemeinsam mit den Widerstandskämpfern will er sich an WCKD rächen.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Vertrauen ist gut, verlieben ist besser, Romanze

Nach dem Tod seiner Frau hat Ben (Kai Scheve) trotz seiner kriminellen Vergangenheit den Sprung in ein bürgerliches Leben geschafft. Er ist Sicherheitschef des Marshland- Konzerns, einem großen Pharmaunternehmen, das die Zulassung für einen lukrativen Diabetes-Impfstoff bekommen hat. Ein konkurrierendes Unternehmen möchte deshalb den Konzern übernehmen und hat ein attraktives Angebot gemacht. Doch die Firmeninhaber sind sich nicht einig: Anne (Jana Klinge), die Witwe des Firmengründers, ist dagegen; Jeff (Bruno Eyron), ihr Schwager, möchte es annehmen.

20:15 Uhr, ONE, In der Falle, Drama

Simone Carstensen-Kleebach (Claudia Michelsen) hat eigentlich alles, was man sich im Leben wünschen könnte: einen Ehemann, mit dem sie seit fast 20 Jahren verheiratet ist, eine Tochter und großen beruflichen Erfolg. Doch der Druck, in all diesen Rollen perfekt zu sein, laugt Simone zunehmend aus. Als sie im Urlaub Leon (Michael Rotschopf) kennenlernt, funkt es und Simone lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein. Zurück in Hamburg bei der Familie, erhält Simone plötzlich kompromittierende Fotos von Leon und sich selbst, die ihre Ehe zerstören und ihrer beruflichen Position gefährlich werden könnten.

20:15 Uhr, sixx, Sieben Leben, Melodram

Nachdem der Ingenieur Ben Thomas (Will Smith) durch Unaufmerksamkeit schwere Schuld auf sich geladen hat, gelangt er an einen Wendepunkt und fragt sich nach dem Sinn des Lebens. Der von Selbstzweifeln geplagte Mann schmiedet einen mysteriösen Plan: Er wählt sieben fremde Menschen aus und will ihnen Hoffnung geben. Alle brauchen Hilfe - sei es finanziell, spirituell oder medizinisch. Ein Plan, der nicht nur Ben Thomas' Leben beeinflusst.

20:15 Uhr, RTL II, Schlaflos in Seattle, Liebeskomödie

Am Weihnachtsabend hört die Journalistin Annie (Meg Ryan) im Radio die traurige Stimme des Architekten Sam (Tom Hanks), der sehr unter dem Tod seiner geliebten Frau leidet. Obwohl der Witwer am anderen Ende der USA lebt, fühlt sie sich spontan zu ihm hingezogen. Sam erhält nach der Radiosendung viele Briefe von Frauen aus allen Teilen des Landes. Er verabredet sich mit der Innenarchitektin Victoria (Barbara Garrick), mit der sich sein Sohn Jonah (Ross Malinger) allerdings überhaupt nicht versteht. Der Junge beschließt daher, seinen Vater und Annie zusammenzubringen.