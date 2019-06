20:15 Uhr, ProSieben, Jupiter Ascending, Sci-Fi-Epos

Jupiter Jones (Mila Kunis) ist Putzfrau, doch das Schicksal will es anders. Als sie Eizellen spenden will, wird sie von Außerirdischen angegriffen, die sie töten wollen. Der genetisch produzierte Ex-Militär-Jäger Caine (Channing Tatum) kommt zu ihrer Rettung. Es stellt sich heraus, dass sie königliches Erbgut besitzt und so zur mächtigsten Familie im Universum gehört. Das bringt allerdings große Gefahren mit sich.

20:15 Uhr, VOX, Promi Shopping Queen, Stylingshow

"Go Wild! Zeige, was der angesagte Animal Print diese Saison alles kann!" ist das Motto der Folge. Cale Kalay, Nadine Menz und Larissa Marolt lassen sich auf das Fashion-Abenteuer ein: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haaren und Make-up muss innerhalb von vier Stunden her und darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach drei Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das Shopping-Ranking fest.

20:15 Uhr, RTL, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

20:15 Uhr, sixx, Enthüllung, Thriller

Der langjährige Angestellte Tom Sanders (Michael Douglas) ist bitter enttäuscht, als seine heiß ersehnte Beförderung abgelehnt wird und er ausgerechnet von seiner attraktiven Ex-Liebhaberin Meredith (Demi Moore) ausgestochen wird. Als diese erneut versucht, sich Tom körperlich anzunähern, weist er sie ab. Kurz darauf erfährt er, dass Meredith ihm versuchte Vergewaltigung vorwirft. Durch den Vorfall und die mediale Öffentlichkeit gerät das geordnete Leben des Computerspezialisten nach und nach aus den Fugen...

22:50 Uhr, ProSieben, The Amazing Spider-Man, Comicaction

Peter Parker (Andrew Garfield) hat es nicht leicht: Seine Eltern verließen ihn, als er noch ein Kind war. Seitdem lebt er bei seinem Onkel und seiner Tante. Auch auf der High-School läuft es nicht besonders: Zwar ist Peter nicht auf den Kopf gefallen, doch Freunde hat der junge Mann kaum. Einzig seine Jugendliebe Gwen (Emma Stone) hält zu ihm. Als Peter einen Aktenkoffer seines Vaters findet, will er endlich herausfinden, was mit seinen Eltern geschehen ist. Er begibt sich auf Spurensuche.