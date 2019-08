20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler - Sommer-Special, Kochshow

Selten waren Steffen Hensslers Herausforderer wohl so unterschiedlich wie Ex-Politikerin und "Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl, Schauspieler Felix von Jascheroff und DJ Jan Leyk. Doch in der ersten Sendung von "Grill den Henssler - Sommer Special" treten die drei Promis mit ein und demselben Ziel an: Sie wollen den Koch-King gnadenlos grillen! Sternekoch Sascha Stemberg steht ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

20:15 Uhr, RTL, Snowden, Biografiedrama

Computer-Profi Edward Snowden macht Karriere beim US-Geheimdienst NSA. Weder seine Freundin Lindsay noch sein Kollege ahnen, warum Snowden eines Tages plötzlich verschwindet. Snowden gibt streng geheime Daten an Journalisten weiter, die beweisen, dass die Geheimdienste Millionen von Menschen ausspionieren. Schon bald weiß die CIA, dass Snowden die Quelle des Geheimnisverrats an die Öffentlichkeit ist und jagt ihn fortan mit allen Mitteln.

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Die Inselbegabung, Familienkomödie

Ella Schön (Annette Frier) erbt nach dem Tod ihres Mannes nicht nur ein Haus auf Fischland nebst Schulden, sondern auch Christina (Julia Richter) samt Kindern, die in diesem Haus leben. Von der Konfrontation mit der anderen Frau ihres Mannes überfordert, macht Ella, was sie immer tut, wenn Gefühle ins Spiel kommen: auf Autopilot schalten und stoisch geradeaus gehen. Ella hat Asperger und dadurch Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. Sie will die Familie so schnell wie möglich aus dem Haus haben, das Gebäude verkaufen und wieder zurück in ihr altes Leben, das ihr Sicherheit gibt.

20:15 Uhr, Sat.1, Tammy - Voll abgefahren, Komödie

Tammy (Melissa McCarthy) gerät an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Job verliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhand beschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und macht sich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl (Susan Sarandon), um sich deren Wagen zu leihen. Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt wohin die Reise geht.

20:15 Uhr, ProSieben, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Loyalität von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, denn seine Auftraggeberin M (Judi Dench) ist in arger Bedrängnis. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedensten Terrororganisationen wurde gestohlen. Jetzt wird schrittweise deren Inhalt veröffentlicht und der MI6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist jedes Mittel recht, die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu befördern, auch wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern.