20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Das Ding mit der Liebe, Familienkomödie

Ella (Annette Frier) steigt mit ihrem abgebrochenen Referendariat in der Tasche bei Kollkamp in der Kanzlei ein und kümmert sich fortan um die Probleme der Fischländer. Als die schwangere Köchin Josi (Anna Unterberger) gefeuert wird, bringt Christina (Julia Richter) Ella ins Spiel. Ella arbeitet sich in den Fall ein und entdeckt Ungereimtheiten bezüglich des Zeitpunkts der Schwangerschaft. Hinter den Fakten entblättert sich ein berührendes Familiendrama.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Verstärkte Promi-Power beim "Grill den Henssler Sommer-Special": In der zweiten Ausgabe muss Steffen Henssler seine Koch-Ehre nicht gegen drei, sondern gleich vier Promis verteidigen. Moderator Jan Köppen, Comedian Oliver Pocher, Politiker Wolfgang Bosbach und seine Tochter Caroline Bosbach wagen sich unter der fachmännischen Anleitung von Koch-Coach Stefan Marquard ins Grill-Duell mit dem Gastgeber.

20:15 Uhr, RTL, London Has Fallen, Actionthriller

Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers versammeln sich die Oberhäupter der westlichen Zivilisation zur Staatstrauer in London. Wie auch ihre Gegner. Die wohl bestgeschützte Beerdigung der Welt entwickelt sich schnell zum tödlichen Spießrutenlauf. Hunderte Terroristen entfesseln in der britischen Hauptstadt ein höllisches Inferno - dabei sterben fünf Staatschefs. Nur in knapper Not rettet der robuste Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler) das Leben des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) und flieht mit ihm umgehend in den Londoner Untergrund.

20:15 Uhr, ProSieben, Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, Fantasymärchen

Als Alice (Mia Wasikowska) durch einen Spiegel zurück ins Reich von Unterland schlüpft, sieht sie sich der Aufgabe gestellt, ihren alten Freund, den verrückten Hutmacher (Johnny Depp), zu retten. Hierfür muss sie die Zeit - ein männliches Geschöpf, halb Mensch, halb Uhr - davon überzeugen, in die Vergangenheit reisen zu dürfen, ehe die Zeit abläuft.

22:30 Uhr, ProSieben, Das Morgan Projekt, Sci-Fi

Lee Weathers (Kate Mara), eine Risikomanagerin, wird zu einem geheimen Labor geschickt, um dort einen Zwischenfall zu untersuchen, für den die Jugendliche Morgan (Anya Taylor-Joy) verantwortlich ist. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Unfall nicht von einem Menschen, sondern von einem menschenähnlichen Wesen mit künstlicher Intelligenz verursacht wurde, über das die Wissenschaftler offenbar die Kontrolle verloren haben.