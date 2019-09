20:15 Uhr, RTL, Mechanic: Resurrection, Action

Auftragskiller Arthur Bishop (Jason Statham) wollte seinen Job endgültig an den Nagel hängen - so der Plan. Doch seine gewalttätige Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein, als ein Ex-Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und droht, sie innerhalb von 36 Stunden zu töten. Wieder in seinen alten Job erpresst, reist der "Mechanic" um die ganze Welt und tut das, was er am besten beherrscht: drei Auftragsmorde begehen und diese wie Unfälle aussehen lassen.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Raus in den Sturm, Liebesfilm

Kate (Anja Antonowicz) und Dan (Heio von Stetten) leben mit Kates Sohn Pete (Maurizio Magno) in einem alten Herrenhaus auf dem Land. Kate wurde früh Mutter, und da Pete mit 15 immer mehr flügge wird, hat sie das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Im Gegensatz zu ihr, die den Trubel der Stadt vermisst, fühlt sich der fast 30 Jahre ältere Dan auf dem Land sehr wohl. Zwischen ihnen kommt es immer wieder zu Streitereien, auch aufgrund des Altersunterschieds. Aus einem nichtigen Anlass schaukelt sich der Konflikt zwischen den beiden so hoch, dass an dessen Ende ihre Trennung steht.

20:15 Uhr, ProSieben, The Lego Batman Movie, Digitrickkomödie

Der Multimillionär Bruce Wayne alias Batman hat wieder einmal Zoff mit seinem Erzfeind Joker, der versucht, Gotham City in seine Gewalt zu bringen. Doch beim Kampf gegen den Schurken stehen Batman zwei treue Begleiter bedingungslos zur Seite: sein Adoptivsohn Robin und Butler Alfred. Sie planen, Joker in der sogenannten Phantomzone zu verbannen.

20:15 Uhr, RTL II, Wie ausgewechselt, Bodyswitchkomödie

Dave (Jason Bateman) und Mitch (Ryan Reynolds) sind zwei Freunde, die so verschieden sind, wie man nur sein kann. Der eine ist Anwalt in einer namhaften Kanzlei, verheiratet mit einer zauberhaften Frau und Vater von drei Kindern. Der andere ist ein Single ohne Arbeit und ohne Sorgen, der keine Verpflichtungen hat. Doch für beide scheint das Leben des anderen ein Traum zu sein und eines Abends wünschen sie sich genau das. Als sie dann plötzlich nach einer durchzechten Nacht in einen Brunnen pinkeln, tauschen sie auf unerklärliche Weise die Körper.

22:25 Uhr, ProSieben, The Dark Knight, Superhelden-Drama

Die Tage des organisierten Verbrechens in Gotham City scheinen dank Batman (Christian Bale) und Lt. James Gordon (Gary Oldman) gezählt zu sein. In Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) finden die beiden einen weiteren starken Verbündeten. Da der Gesetzeshüter die Gangster gleich reihenweise hinter Gitter bringt, gilt er bereits als der "weiße Ritter" der Stadt. Doch urplötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegenspieler auf.