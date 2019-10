20:15 Uhr, ProSieben, Batman v Superman: Dawn of Justice, Fantasyaction

Tatenlos muss Batman (Ben Affleck) alias Bruce Wayne mit ansehen, wie Superman (Henry Cavill) im Duell gegen Zod ganz Metropolis verwüstet und dessen Bewohner unter den Trümmern begräbt. Getrieben von Zorn und Schmerz entwickelt Batman einen Plan, um den in seinen Augen gefühlskalten, gottgleichen Außerirdischen zu vernichten. Dabei ahnt er aber nicht, dass er nur eine Marionette des wahnsinnigen Tech-Milliardärs Lex Luthor (Jesse Eisenberg) ist, der die Superhelden gegeneinander auszuspielen versucht.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Mit seinen ambitionierten Gästen lässt Steffen Henssler in einer neuen Folge "Grill den Henssler" nichts anbrennen! Gemeinsam mit Zwei-Sterne-Koch Juan Amador treten "GZSZ"-Star Valentina Pahde, Sänger Sasha und Fußball-Ikone Mario Basler gegen den Koch-King in den Wettstreit, um das Jury-Trio Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes kulinarisch zu begeistern. Moderiert wird das Koch-Spektakel von Annie Hoffmann.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, 2:22 - Zeit für die Liebe, Mysterythriller

Der New Yorker Fluglotse Dylan Brandon (Michiel Huisman) verfügt über die Gabe, Vorgänge genau zu analysieren und so deren Ausgang vorherzusagen. Sein Leben gerät aus den Fugen, als er während der Arbeit im Tower genau um 14:22 Uhr eine Vision hat und in deren Folge fast die Kollision zweier Flugzeuge verursacht. Während er versucht, diesem seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen, begegnet Dylan zufällig Sarah (Teresa Palmer), die an Bord eines der beiden Flugzeuge saß. Beide fühlen sich von Anfang an auf unerklärliche Weise miteinander verbunden.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow

Aus zehn mach zwei: Alice Merton, Sido, Rea Garvey und Mark Forster stehen in den Sing Offs vor ihrer schwersten Entscheidung. Welche beiden Talente nehmen sie mit ins Halbfinale? Die Coaches entscheiden nach jedem Einzelauftritt, ob sich das Talent auf einen der zwei so genannten Hot Seats setzen darf und ob jemand dafür weichen muss. Die zwei Talente, die zuletzt auf den Hot Seats sitzen, kommen in die nächste Runde.

22:25 Uhr, RTL, Rush - Alles für den Sieg, Rennfahrerdrama

Anfang der 70er Jahre kämpfen die höchst unterschiedlichen Rennfahrer Niki Lauda (Daniel Brühl) und James Hunt (Chris Hemsworth) um den Aufstieg in der Formel 1. Während der disziplinierte Lauda ehrgeizig an seiner Karriere feilt, stürzt sich Naturtalent Hunt ins glamouröse Jetset-Leben. Ihre Rivalitäten tragen sie nicht nur in spektakulären Rennen aus, sondern auch in Wortgefechten jenseits der Rennbahn. Bis zum legendären Rennen 1976 am Nürburgring, der gefährlichsten aller Rennstrecken, steht Lauda auf dem ersten Tabellenplatz. Doch auf regennasser Fahrbahn baut er einen dramatischen Crash, seine Frau Marlene (Alexandra Maria Lara) bangt um sein Leben.