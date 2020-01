20:15 Uhr, RTL, Valerian - Die Stadt der tausend Planeten, Sci-Fi-Abenteuer

Im Jahr 2740 sind die Agenten Valerian (Dane DeHaan), ein verwegener Frauenheld, und die selbstbewusste Laureline (Cara Delevingne) im Auftrag der Regierung unterwegs, um die Ordnung im Universum aufrecht zu erhalten. Auf einer Sondermission in der intergalaktischen Stadt Alpha, hier leben Tausende Spezies friedlich zusammen, stößt das Duo auf subversive Kräfte, die nicht nur die Multi-Millionen-Metropole, sondern die gesamte Galaxie in Gefahr bringen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Tschill Out, Krimi

Während Nick Tschiller (Til Schweiger) auf Neuwerk auf sein Disziplinarverfahren wartet und einer ehemaligen Lehrerin von Lenny (Luna Schweiger), Patti Schmidt (Laura Tonke), bei der Betreuung von schwererziehbaren Jugendlichen hilft, ermitteln Yalcin Gümer (Fahri Yardim) und die neue LKA-Kollegin Robin Pien (Zoe Moore) in einem Fall von Drogenhandel im Darknet. Die Brüder Nix werden diskret verhaftet und in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Auf dem Weg zum Safehouse kommt es jedoch zu einem Zwischenfall, in dessen Folge auch Nick Tschiller wieder mitten im Geschehen ist.

20:15 Uhr, Sat.1, The Greatest Showman, Musical

Als der Familienvater P.T. Barnum (Hugh Jackman) plötzlich arbeitslos wird, gründet er ein Kuriositätenkabinett mit allerhand außergewöhnlichen Gestalten und legt so das Fundament für das moderne Showbusiness. Der finanzielle Erfolg gibt dem Visionär Recht, doch er möchte auch gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Deshalb zählt Barnum auf die Unterstützung von Theatermacher Phillip Carlyle (Zac Efron), um in der Szene Fuß zu fassen. Doch das Business ist hart.

20:15 Uhr, VOX, Promi Shopping Queen, Stylingshow

Ulrike Frank, Johanna Klum und Panagiota Petridou lassen sich auf das Fashion-Abenteuer Shopping Queen ein: Innerhalb von vier Stunden muss ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto her. Für Outfit, Schuhe, Accessoires, Haare und Makeup haben die Kandidatinnen ein Budget von 500 Euro. Das heutige Motto lautet: "Blickfang Haare - Finde einen passenden Look rund um deine aufregende Frisur!"

20:15 Uhr, ProSieben, San Andreas, Katastrophenaction

Ein schweres Erdbeben erschüttert Kalifornien; es gilt als schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden.